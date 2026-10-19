В одном из городов Латвии отработают сценарий сразу двух чрезвычайных ситуаций: что известно
В среду, 21 октября, в 11:30 на железнодорожной станции Резекне пройдут учения по гражданской защите и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организованные предприятием Latvijas dzelzceļš. В ходе учений проверят готовность железной дороги и других ответственных служб к согласованным действиям в случае возникновения угрозы.
Во время учений будет имитироваться чрезвычайная ситуация, поэтому на территории станции могут находиться сотрудники оперативных служб, а также передвигаться спецтранспорт с включенными звуковыми и световыми сигналами.
Согласно сценарию, на территории железнодорожной станции Резекне произойдет утечка опасного груза из цистерны. Одновременно будет объявлена угроза в воздушном пространстве, что потребует от ответственных служб оперативного устранения последствий утечки и предотвращения возможной опасности.
В комплексных учениях примут участие представители Latvijas dzelzceļš, LDZ CARGO, LDZ Apsardze, Латгальского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы, Резекненского самоуправления, Государственной службы окружающей среды, отдела расследования железнодорожных аварий Министерства сообщения, Государственной железнодорожной технической инспекции и предприятия Pasažieru vilciens.
Жителей Резекне и пассажиров железнодорожной станции призывают сохранять спокойствие, если 21 октября они заметят большое количество сотрудников оперативных служб, спецтехнику или услышат сирены. Все происходящее будет частью запланированных учений, а не реальной чрезвычайной ситуацией.