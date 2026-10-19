"Просто отвези эту сумку": МИД Латвии предупреждает о ловушках, в которые может попасть каждый

Например, человеку обещают хорошо оплачиваемую работу за границей, бесплатное проживание или поездку за чужой счет. Но после прибытия выясняется, что у него забирают документы, ограничивают свободу передвижения, угрожают или заставляют выполнять действия, на которые он не соглашался.