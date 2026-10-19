"Просто отвези эту сумку": МИД Латвии предупреждает о ловушках, в которые может попасть каждый
Торговля людьми - одна из форм современного рабства, жертвой которой может стать каждый, независимо от возраста, образования или социального положения. Преступники нередко используют доверчивость людей, их уязвимое положение или недостаточную осведомленность о возможных рисках.
Торговля людьми - одна из форм современного рабства, жертвой которой может стать каждый, независимо от возраста, образования или социального положения. Преступники нередко используют доверчивость людей, их уязвимое положение или недостаточную осведомленность о возможных рисках.
Чтобы привлечь внимание к этой проблеме и научить жителей Латвии своевременно распознавать опасные ситуации, Министерство иностранных дел совместно с партнерами продолжает информационную кампанию "Не позволяй себя использовать" (Neļauj sevi izmantot). В этом году особое внимание уделяется молодежи.
К кампании присоединились Латвийское телевидение, Латвийское радио, самоуправления Риги и Даугавпилса, Rīgas satiksme, Государственное агентство занятости, Pasažieru vilciens, Рижский аэропорт, центр Marta, общество Patvērums Drošā māja и другие организации.
Легкие деньги и оплаченная поездка: как распознать опасность?
Торговля людьми может начинаться с привлекательного предложения о работе, путешествии или быстром заработке. На первый взгляд условия могут казаться исключительно выгодными, однако за ними иногда скрываются преступные схемы.
Например, человеку обещают хорошо оплачиваемую работу за границей, бесплатное проживание или поездку за чужой счет. Но после прибытия выясняется, что у него забирают документы, ограничивают свободу передвижения, угрожают или заставляют выполнять действия, на которые он не соглашался.
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Речь может идти о перевозке запрещенных веществ, участии в преступной деятельности, сексуальной эксплуатации и других формах принуждения.
МИД Латвии призывает обращать внимание на следующие тревожные признаки:
- Необычно выгодные предложения о работе или путешествиях.
- Обещания неправдоподобно высокого заработка.
- Требование отдать паспорт или другие удостоверяющие личность документы.
- Ограничение свободы передвижения или общения.
- Давление с целью заставить человека делать то, на что он не соглашался.
- Угрозы, постоянный контроль или манипуляции.
- Предложение отправиться за границу без четкой информации о работодателе, условиях труда или месте проживания.
"Просто отвези эту сумку": безобидная просьба может обернуться серьезными проблемами
Особое внимание МИД обращает на ситуации, когда человеку предлагают перевезти через границу чужую сумку, посылку или пакет. Такая просьба может показаться совершенно безобидной, особенно если за нее обещают заплатить.
Однако если человек не знает, что находится внутри, и не понимает, почему груз необходимо доставить другому человеку, он рискует оказаться вовлеченным в преступную деятельность.
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Поэтому перед тем, как соглашаться на подобные предложения, необходимо тщательно проверить информацию. МИД рекомендует не передавать посторонним свои документы, заранее выяснять данные работодателя и условия работы, сообщать близким о планируемой поездке и сохранять контакты латвийских дипломатических представительств и служб помощи.
Даже если человек согласился добровольно, он имеет право отказаться
В министерстве подчеркивают, что согласие на работу, поездку или выполнение определенного задания не означает, что человек обязан оставаться в опасной ситуации.
Если обстоятельства изменились, появились угрозы, ограничения свободы или принуждение, необходимо обращаться за помощью. Особенно важно понимать это молодым людям, которые могут опасаться последствий или считать, что сами виноваты в сложившейся ситуации.
Своевременное распознавание опасности и обращение за поддержкой могут сыграть решающую роль в предотвращении торговли людьми.
Куда обращаться за помощью?
Если человек чувствует угрозу, подвергается контролю или эксплуатации, он может обратиться в следующие службы и организации:
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- Полиция: единый номер экстренной помощи в Европейском союзе - 112. Государственная полиция Латвии: +371 67075344 или 112.
- Консульская служба МИД Латвии: круглосуточный телефон экстренной помощи +371 26337711, электронная почта palidziba@mfa.gov.lv.
- Общество Patvērums Drošā māja: +371 67898343, +371 28612120, drosa.maja@gmail.com.
- Центр Marta: +371 67378539, centrs@marta.lv.
- Общество OPEN Radošais Centrs, оказывающее помощь молодым людям в трудных жизненных ситуациях: +371 22028398.
Дополнительную информацию о предотвращении торговли людьми и доступной помощи в Латвии можно найти на государственном информационном портале www.cilvektirdznieciba.lv.
В МИД напоминают: если предложение вызывает сомнения, лучше проверить его до принятия решения. За обещаниями легких денег и бесплатных путешествий могут скрываться серьезные риски.