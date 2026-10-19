Объем электроэнергии, произведенной ветрогенераторами, достиг в Латвии исторического максимума
В сентябре благодаря подключению новых ветропарков объем электроэнергии, произведенной ветряными электростанциями, достиг в Латвии исторического максимума – 51 гигаватт-часа (ГВт·ч). Это на 49% больше, чем в августе, и в 3,5 раза больше, чем в сентябре прошлого года.
Как сообщает предприятие Augstsprieguma tīkls (AST), существенно увеличилась и выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях – на 85%, до 149 ГВт·ч. Самый стремительный рост в процентном выражении зарегистрирован на электростанциях, работающих на природном газе, где производство увеличилось на 169%, до 12 ГВт·ч. На электростанциях, использующих биомассу, выработка выросла на 21%, до 16 ГВт·ч. В свою очередь, на солнечных электростанциях из-за сезонных условий производство сократилось на 37%, до 140 ГВт·ч, однако это на 67% больше, чем годом ранее.
Местное производство обеспечило 62,39% общего потребления электроэнергии в стране, что на 1,4 процентного пункта больше, чем в августе.
При этом в сентябре 2026 года цены на электроэнергию в Европе второй месяц подряд достигали нового максимума с начала года. По сравнению с августом они выросли на 11–21%, до 140–156 евро за мегаватт-час (евро/МВт·ч). Росту цен способствовали главным образом высокие цены на природный газ, а также снижение выработки солнечных и ветряных электростанций. Производство электроэнергии на солнечных электростанциях сократилось с наступлением осени, а на ветряных – из-за длительных периодов безветрия в Европе.
В странах Балтии производство электроэнергии из возобновляемых источников сдерживало более стремительный рост цен, и средняя цена электроэнергии была значительно ниже, чем в других частях Европы, – 97,41 евро/МВт·ч. Однако по сравнению с августом она выросла на 33,74%.
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В латвийской торговой зоне цена электроэнергии выросла на 36,22%, до 108,68 евро/МВт·ч, в Литве – на 36%, до 108,59 евро/МВт·ч, а в Эстонии – на 27,32%, до 74,97 евро/МВт·ч.