Объем электроэнергии, произведенной ветрогенераторами, достиг в Латвии исторического максимума

При этом в сентябре 2026 года цены на электроэнергию в Европе второй месяц подряд достигали нового максимума с начала года. По сравнению с августом они выросли на 11–21%, до 140–156 евро за мегаватт-час (евро/МВт·ч). Росту цен способствовали главным образом высокие цены на природный газ, а также снижение выработки солнечных и ветряных электростанций. Производство электроэнергии на солнечных электростанциях сократилось с наступлением осени, а на ветряных – из-за длительных периодов безветрия в Европе.