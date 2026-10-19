Пассажирский поезд на вокзале в Вильнюсе.
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Пассажир поезда внезапно скончался на железнодорожном вокзале Вильнюса
В воскресенье на железнодорожном вокзале столицы Литвы Вильнюса произошел трагический случай: одному из пассажиров поезда стало плохо, и он скончался.
Поезд должен был отправиться с вокзала Вильнюса в 8:45, однако его отправление несколько раз откладывали, поскольку одному из пассажиров стало плохо и была вызвана бригада скорой помощи, сообщает портал 15min.
Пресс-секретарь литовской железнодорожной компании LTG Link сообщила, что пассажиру стало плохо в поезде и он умер.
"Сегодня утром одному из пассажиров поезда, находившегося на железнодорожном вокзале Вильнюса, стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, однако пассажир скончался. Пока медики работали в поезде и ожидали прибытия других служб, поезд не мог отправиться", - пояснила пресс-секретарь LTG Link Юлия Леймоне.
О задержке отправления пассажиров уведомили только в 9:10. При этом в следующем поезде мест хватило не всем пассажирам.