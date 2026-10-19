Пассажир поезда внезапно скончался на железнодорожном вокзале Вильнюса

"Сегодня утром одному из пассажиров поезда, находившегося на железнодорожном вокзале Вильнюса, стало плохо. Ему вызвали скорую помощь, однако пассажир скончался. Пока медики работали в поезде и ожидали прибытия других служб, поезд не мог отправиться", - пояснила пресс-секретарь LTG Link Юлия Леймоне.