В Вентспилсском крае охотника обвиняют в убийстве автоугонщика - была ли это самооборона?

Прокуратура предъявила обвинение мужчине, который застрелил предполагаемого автомобильного вора в Вентспилсском крае. Инцидент произошел летом 2024 года в Ваврской волости. В прокуратуре сообщили, что расследование еще не завершено, поэтому предоставить более подробную информацию пока не могут. Неизвестно и то, по каким именно статьям Уголовного закона предъявлено обвинение: совпадают ли они с квалификацией, которую ранее предлагала Государственная полиция. Полиция предлагала обвинить охотника в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, а также в нарушении правил использования огнестрельного оружия лицом, имеющим разрешение на его ношение, если это повлекло тяжкие последствия - в данном случае смерть человека.