В Вентспилсском крае охотника обвиняют в убийстве автоугонщика - была ли это самооборона?
Попытка кражи автомобиля в Вентспилсском крае закончилась смертью предполагаемого вора. Хозяин имущества, вооруженный охотничьим ружьем, выстрелил в мужчину.
Прокуратура предъявила обвинение мужчине, который застрелил предполагаемого автомобильного вора в Вентспилсском крае. Инцидент произошел летом 2024 года в Ваврской волости. В прокуратуре сообщили, что расследование еще не завершено, поэтому предоставить более подробную информацию пока не могут. Неизвестно и то, по каким именно статьям Уголовного закона предъявлено обвинение: совпадают ли они с квалификацией, которую ранее предлагала Государственная полиция. Полиция предлагала обвинить охотника в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, а также в нарушении правил использования огнестрельного оружия лицом, имеющим разрешение на его ношение, если это повлекло тяжкие последствия - в данном случае смерть человека.
По информации полиции, около трех часов ночи 23 июня 2024 года правоохранители получили сообщение о кражах, совершенных в нескольких владениях в Ваврской волости Вентспилсского края. Один из владельцев имущества, будучи охотником, взял охотничье ружье и выстрелил в сторону предполагаемого вора, ранив его. Мужчину доставили в медицинское учреждение, где он умер. По факту произошедшего было начато уголовное производство, а владельца имущества задержали.
В ходе расследования выяснилось, что предполагаемый вор проник на территорию владения и, вероятнее всего, пытался угнать автомобиль, однако не смог выехать с закрытой территории.
Хозяин утверждал, что действовал в целях самообороны. Однако результаты экспертиз показали, что пуля попала мужчине в заднюю часть тела, в область бедра.
По оценке полиции, это свидетельствовало о том, что предполагаемый вор не нападал непосредственно на владельца, а стоял к нему спиной.