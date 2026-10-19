В похоронном бизнесе Латвии обнаружен картель - предприятия оштрафованы на тысячи евро
В похоронном бизнесе Латвии выявлен картельный сговор, за который предприятиям назначены штрафы на общую сумму более 47 000 евро. Расследование Совета по конкуренции (KP) началось еще в прошлом году, когда под подозрение попали как минимум восемь компаний, которые могли договариваться между собой и манипулировать результатами государственных и муниципальных закупок.
За нарушение законодательства о конкуренции предприятиям назначены штрафы на общую сумму более 47 000 евро.
Подробности принятого решения на пресс-конференции представит председатель Совета по конкуренции Иева Шмите. Пресс-конференция состоится во вторник, 20 октября, в 10:00 в помещениях ведомства в Риге, на улице Талеяс, 1.
Под подозрением оказались не менее восьми компаний
Ранее сообщалось, что 2 октября 2025 года Совет по конкуренции провел предусмотренные законом процессуальные действия в нескольких компаниях и на объектах, работающих на рынке похоронных услуг. Проверки проводились в рамках расследования возможного запрещенного соглашения между участниками рынка.
В распоряжении ведомства имелась информация о том, что как минимум восемь предприятий могли обмениваться коммерчески конфиденциальными сведениями, незаконно договариваться об условиях участия в закупках и подавать согласованные предложения на государственные и муниципальные тендеры.
Речь шла о закупках похоронных услуг, сопутствующих услуг, а также специализированного транспорта. Подобные действия нарушают установленный Законом о конкуренции запрет на антиконкурентные соглашения.
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За картель грозят крупные штрафы и запрет на участие в тендерах
Горизонтальные запрещенные соглашения, или картели, при проведении закупок считаются одними из наиболее серьезных нарушений законодательства о конкуренции.
За такие нарушения каждому участнику картеля может грозить штраф в размере до 10% от его чистого оборота за последний финансовый год, но не менее 700 евро. Кроме того, участники картеля лишаются права участвовать в публичных закупках на протяжении трех лет после вступления решения Совета по конкуренции в силу.
В 2025 году ведомство не исключало, что к предполагаемому сговору могли быть причастны и другие участники рынка, в отношении которых на тот момент расследование еще не было начато. Поэтому в ходе проверки круг подозреваемых компаний мог быть расширен или сокращен.
Совет по конкуренции также призывал предприятия, участвовавшие в возможном нарушении, воспользоваться Программой снисхождения (Iecietības programma). Она позволяет компаниям, добровольно сообщившим о картеле и сотрудничающим с ведомством, претендовать на полное освобождение от штрафа или его существенное снижение.
Окончательные подробности выявленного картеля, в том числе информация о привлеченных к ответственности предприятиях, будут представлены 20 октября.