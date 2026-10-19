В похоронном бизнесе Латвии обнаружен картель - предприятия оштрафованы на тысячи евро

За такие нарушения каждому участнику картеля может грозить штраф в размере до 10% от его чистого оборота за последний финансовый год, но не менее 700 евро. Кроме того, участники картеля лишаются права участвовать в публичных закупках на протяжении трех лет после вступления решения Совета по конкуренции в силу.