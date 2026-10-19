Каким будет ноябрь в Латвии? Синоптики обновили прогноз и обещают температурные сюрпризы
Ноябрь в Латвии, судя по последним прогнозам европейских метеорологов, может оказаться теплее обычного. Причем на относительно мягкую погоду указывают сразу несколько прогностических моделей. Однако это не означает, что последний месяц осени обойдется совсем без заморозков и первых зимних сюрпризов.
Согласно последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), на этой и следующей неделе средняя температура воздуха в Латвии будет как минимум на три градуса выше климатической нормы. При этом предварительные расчеты показывают, что положительная температурная аномалия может сохраниться и в ноябре.
В ближайшие дни ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночь на вторник температура воздуха местами еще опустится до -1...-2 градусов, однако последующие ночи будут теплее. В среду и четверг воздух прогреется до +11...+16 градусов, после чего максимальная температура немного снизится.
Во второй половине недели и на следующей неделе небо чаще будет затянуто облаками, временами ожидаются дожди. Преобладать будет умеренный южный и юго-восточный ветер.
Что показывают новые прогнозы на ноябрь
Дополнительные данные опубликованы европейской службой мониторинга климата Copernicus. Согласно обновленному сезонному прогнозу, на большей части Европы в предстоящие месяцы более вероятна температура выше климатической нормы. При этом в Скандинавии температурный сигнал менее выражен, чем во многих других европейских регионах.
На более теплый ноябрь указывают и расчеты нескольких европейских метеорологических моделей. Согласно сводному анализу октябрьских прогнозов пяти систем, включая ECMWF, британскую Met Office, французскую Météo-France и немецкую DWD, все пять ожидают положительную температурную аномалию в Европе в ноябре.
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В среднем модели прогнозируют превышение нормы примерно на один градус по рассматриваемой европейской территории.
А что с дождями и первым снегом?
По информации ECMWF, количество осадков в Латвии в ближайшие недели ожидается близким к климатической норме. Это означает, что, несмотря на повышенный температурный фон, сухую и солнечную погоду на протяжении всего ноября ожидать не стоит.
При этом долгосрочные прогнозы пока не позволяют достоверно определить, когда в Латвии выпадет первый снег и сформируется ли устойчивый снежный покров. Даже если ноябрь окажется теплее нормы, отдельные похолодания, ночные заморозки и снег вполне возможны.
Почему долгосрочный прогноз еще может измениться
Сезонные прогнозы отличаются от привычного прогноза погоды на несколько дней. Они показывают не конкретную температуру или осадки в определенную дату, а наиболее вероятные отклонения от климатической нормы за месяц или сезон.
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Для их подготовки ECMWF использует множество расчетов атмосферных и океанических процессов. Сезонные прогнозы обновляются ежемесячно, поэтому по мере приближения ноября оценки могут измениться.