Каким будет ноябрь в Латвии? Синоптики обновили прогноз и обещают температурные сюрпризы

Согласно последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), на этой и следующей неделе средняя температура воздуха в Латвии будет как минимум на три градуса выше климатической нормы. При этом предварительные расчеты показывают, что положительная температурная аномалия может сохраниться и в ноябре.