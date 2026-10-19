Латвия планирует выделить еще 2,72 млн евро на помощь Украине

Кроме того, 100 000 евро предусмотрены на консультации и независимую оценку качества строительных работ на объектах реконструкции. Эти средства необходимы для выполнения в 2027 году двухлетнего договора, заключение которого запланировано по результатам закупки 2026 года. Речь идет о контроле объектов, получивших поддержку в 2025 и 2026 годах, реконструкция которых продолжится в 2027 году.