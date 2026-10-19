Латвия планирует выделить еще 2,72 млн евро на помощь Украине
Министерство иностранных дел (МИД) Латвии предлагает перераспределить 2,72 млн евро на продолжение мероприятий по поддержке и восстановлению Украины в 2026 и 2027 годах. Об этом свидетельствует аннотация к проекту распоряжения, подготовленному министерством и опубликованному на портале проектов нормативных актов.
Для этих целей планируется использовать средства, которые были выделены на поддержку и восстановление Украины в предыдущие годы, но остались неизрасходованными. Деньги поступят из бюджетной программы "Финансирование мероприятий по укреплению государственной безопасности".
В этом году Министерству финансов могут выделить 362 362 евро, чтобы Центральное агентство финансов и договоров (CFLA) обеспечило продолжение двух проектов. Из этой суммы 124 800 евро предусмотрены для общества Tavi draugi на дополнительные работы в убежище Черниговской центральной районной больницы, включая возведение внутренних перегородок и отделку помещений.
Еще 237 562 евро планируется направить фонду Entrepreneurs For Peace на продолжение реконструкции Черниговской областной психоневрологической больницы. В общей сложности на эти работы в 2026 и 2027 годах предусмотрено 475 124 евро, по 237 562 евро ежегодно.
На что планируется потратить деньги в 2027 году
В следующем году Министерству финансов могут выделить 2,14 млн евро на реализацию проектов поддержки и восстановления Украины через CFLA.
Из этой суммы обществу Tavi draugi планируется направить 539 000 евро на продолжение реконструкции Черниговской центральной районной больницы, в частности на гидроизоляционные работы. Еще 328 998 евро предусмотрены на модернизацию вентиляционной системы больничного убежища и создание резервной системы электроснабжения.
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Обществу Centrs Marta планируется выделить 300 000 евро на продолжение реконструкции и ремонта здания центра устойчивости в Куликовке. Фонд Entrepreneurs For Peace может получить 237 562 евро на завершение реконструкции Черниговской областной психоневрологической больницы.
Еще 537 570 евро предлагается направить на закупку модульных сооружений гражданской защиты, то есть убежищ, для Черниговской и Сумской областей Украины. В МИД поясняют, что точное количество убежищ, их распределение между регионами и окончательная стоимость будут определены по результатам закупки. При этом расходы не должны превысить предусмотренное финансирование.
Часть средств направят на контроль проектов
Кроме того, 100 000 евро предусмотрены на консультации и независимую оценку качества строительных работ на объектах реконструкции. Эти средства необходимы для выполнения в 2027 году двухлетнего договора, заключение которого запланировано по результатам закупки 2026 года. Речь идет о контроле объектов, получивших поддержку в 2025 и 2026 годах, реконструкция которых продолжится в 2027 году.
Еще 94 644 евро планируется выделить на финансирование двух временных должностей руководителей проектов CFLA в 2027 году, по 47 322 евро на каждую. В МИД объясняют, что эти сотрудники необходимы для администрирования и надзора за проектами восстановления Украины.
Самому Министерству иностранных дел в 2027 году могут выделить 219 731 евро на финансирование четырех временных должностей, связанных с координацией и контролем проектов поддержки и восстановления Украины.