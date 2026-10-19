Мощный антициклон изменил погоду в Латвии.
В Латвии
Сегодня 09:00
Синоптики обещают латвийцам солнечный понедельник
В понедельник на большей части территории Латвии небо будет ясным и будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
В южных районах страны во многих местах ожидается облачная погода, однако осадков не предвидится. Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха повысится до +7...+12 градусов.
В Риге ожидается сухой и солнечный день. Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер, а воздух прогреется до +10 градусов.
Погодные условия определяет мощный антициклон. Атмосферное давление достигло 1034-1039 гектопаскалей на уровне моря.