Синоптики обещают латвийцам солнечный понедельник
Фото: LETA
Мощный антициклон изменил погоду в Латвии.
В Латвии

Синоптики обещают латвийцам солнечный понедельник

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В понедельник на большей части территории Латвии небо будет ясным и будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

В южных районах страны во многих местах ожидается облачная погода, однако осадков не предвидится. Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха повысится до +7...+12 градусов.

В Риге ожидается сухой и солнечный день. Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер, а воздух прогреется до +10 градусов.

Погодные условия определяет мощный антициклон. Атмосферное давление достигло 1034-1039 гектопаскалей на уровне моря.

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