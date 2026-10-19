"Причиной жить была моя дочь": латвиец, потерявший двоих детей в пожаре, рассказал свою историю

В момент трагедии мужчина находился в Норвегии, где у него была строительная компания. Он работал за границей ради одной цели - заработать достаточно денег, чтобы построить дом для семьи и вернуться в Латвию. Там его ждали жена и трое детей. Но однажды ночью ему позвонила сестра жены и сообщила о пожаре в квартире, которую снимала семья. Артем немедленно отправился в Латвию. В больнице его ждали жена и младшая дочь Алиса - обе в коме, с тяжелыми ожогами и перебинтованные с головы до ног.