"Причиной жить была моя дочь": латвиец, потерявший двоих детей в пожаре, рассказал свою историю
Он работал в Норвегии, чтобы построить дом в Латвии и вернуться к жене и троим детям. Но один ночной звонок разрушил его жизнь: двое детей погибли при пожаре, а младшая дочь получила страшные ожоги. Теперь мужчина пытается добиться справедливости и помочь дочери выжить.
Артем Дмитриев потерял двоих детей при пожаре в Крусткалны 16 января 2026 года. Его жена и младшая дочь Алиса выжили, но обе получили тяжелые ожоги и впали в кому. Девочке пришлось перенести более 20 операций, и лечение еще далеко не закончено. Свою историю Артем рассказал в рубрике Латвийского телевидения "У жизни нет черновика", сообщает LSM+.
В момент трагедии мужчина находился в Норвегии, где у него была строительная компания. Он работал за границей ради одной цели - заработать достаточно денег, чтобы построить дом для семьи и вернуться в Латвию. Там его ждали жена и трое детей. Но однажды ночью ему позвонила сестра жены и сообщила о пожаре в квартире, которую снимала семья. Артем немедленно отправился в Латвию. В больнице его ждали жена и младшая дочь Алиса - обе в коме, с тяжелыми ожогами и перебинтованные с головы до ног.
"Я мог видеть только ее глазки. Когда я приехал в больницу к жене, она выглядела так же. Вся перебинтованная. Они обе были в коме", - вспоминает мужчина. В тот момент Артем не понимал, как жить дальше. Двое его детей погибли, а судьба жены и дочери оставалась под вопросом.
"Мои любимые дети погибли, а после того, как я увидел, что случилось с моей женой и дочерью, я не знал, что делать", - признался он.
Дни и ночи мужчина проводил в больнице рядом с близкими. С ним сразу начали работать психиатр и психолог, которые впоследствии помогали ему ежедневно. Однако пережитое казалось настолько невыносимым, что Артем не видел смысла продолжать жить. "Мы говорили о том, как продолжать жить, потому что в тот момент я не хотел жить. Единственной причиной жить была моя дочь - чтобы я мог продолжать бороться за нее", - рассказал отец.
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Когда жена пришла в сознание, первым делом она спросила о детях. Артем не решился сразу сообщить ей о гибели двоих из них. "Я ничего не сказал о погибших детях. Ответил только, что Алиса в больнице. Я не хотел в тот момент причинять ей еще большие переживания", - вспоминает он.
Более 20 операций и долгая борьба за жизнь
Алиса получила настолько тяжелые ожоги, что врачам пришлось пересаживать кожу почти на всем теле девочки. Ей также ампутировали пальцы рук и несколько мышц ног. Кроме того, пожар повредил некоторые внутренние органы. Всего ребенок перенес более 20 операций. Сейчас Алиса ежедневно проходит реабилитацию, однако впереди у нее еще множество хирургических вмешательств.
Несмотря на тяжесть травм, девочка выжила. По словам Артема, даже врачи удивляются тому, как ей удалось справиться с последствиями пожара.
"И я, и все врачи удивляемся, как она выжила. Они говорили, что взрослый человек на ее месте погиб бы. В ней очень много сил. Я не знаю, откуда она их взяла, но она выжила. Она очень сильная девочка", - говорит отец.
Жене Артема также потребовалась помощь специалистов. Психиатры с помощью лекарств и бесед постепенно готовили ее к осознанию случившегося. Для семьи борьба за жизнь Алисы продолжается до сих пор. Но наряду с лечением остается и другой тяжелый вопрос: почему произошла трагедия и можно ли было ее предотвратить?
Почему произошел пожар?
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Точную причину возгорания не удалось установить ни экспертам, ни следователям. Один из специалистов предположил, что пожар мог начаться на кухне, другой допустил, что причиной могли стать электрические кабели. Когда жена Артема пришла в себя, она вспомнила, что в день трагедии купила удлинитель и на ночь подключила к нему зарядные устройства. Однако следователям не удалось найти этот удлинитель.
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Спустя восемь месяцев уголовный процесс прекратили, признав пожар несчастным случаем, за который никто не несет ответственности. Но Артем не согласился с таким решением и вместе с адвокатами начал добиваться возобновления расследования. Его беспокоит не только вопрос о том, что именно стало причиной возгорания, но и то, почему система пожарной безопасности в здании не сработала должным образом. В частности, мужчина хочет выяснить, почему в квартире не было установлено дымовых датчиков и проверялась ли система пожарной безопасности, за обслуживание которой отвечает управляющая компания.
Семья обжаловала прекращение уголовного процесса. Генеральная прокуратура признала жалобу обоснованной, после чего расследование возобновили.
Теперь Артем рассчитывает добиться ответственности управляющей компании и проектировщика здания. Он хочет, чтобы были установлены все обстоятельства трагедии, а ответственные лица понесли наказание. Кроме того, мужчина намерен добиваться компенсации расходов на операции Алисы и другую медицинскую помощь, которая из-за полученных травм может понадобиться ей на протяжении всей жизни.
"Я больше ни о чем не мечтаю. Раньше мечтал построить дом, жить вместе с детьми, но теперь мечт больше нет", - говорит Артем. Теперь у него остались две главные цели: помочь Алисе восстановиться и обеспечить ей будущее, в котором она сможет жить достойно, даже когда родителей уже не будет рядом.
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