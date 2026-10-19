Повышение налогов или сокращение расходов? Экономист объяснил, какая дилемма ждет Латвию уже скоро
В Латвии пока не планируют повышать налоги, однако в будущем такой шаг может стать неизбежным. Экономист Гунтарс Витолс объяснил, какие реформы и сокращения расходов необходимо провести, чтобы этого избежать.
В эфире программы "Naudas cena" на TV24 экономист и советник министра финансов Гунтарс Витолс, отвечая на вопрос ведущего о налоговой политике и о том, предусмотрено ли в бюджете повышение налогов, подчеркнул, что такого плана сейчас нет. При этом, по его словам, оценивать ситуацию необходимо комплексно - анализируя как доходы государства, так и его расходы.
"Все очень просто. Плана повышать налоги нет. Когда я посмотрел на бюджет в целом, стало понятно, что у нас есть одна сторона - доходы, а другая - расходы. Мы можем что-то сделать с расходами и что-то сделать с доходами", - пояснил экономист. По словам Витолса, Латвии необходимо сбалансировать бюджет к 2030 году. До этого времени действует специальное исключение, позволяющее государству ежегодно занимать больше средств для финансирования обороны. Когда этот механизм перестанет действовать, необходимость контролировать бюджет станет еще острее.
"Чтобы вообще свести этот бюджет к 2030 году, когда закончится специальное исключение для обороны, нам нужно действовать. Сейчас нам разрешают ежегодно занимать больше, потому что необходимо финансировать оборону. Но затем это закончится. Если мы не будем проводить реформы и не сможем ограничить расходы, тогда повышение налогов действительно станет обязательным", - предупредил Витолс.
Какие расходы предлагают пересмотреть
Говоря о необходимых реформах, экономист выделил два основных направления. Первое касается структуры государственного управления. Речь идет об устранении дублирования функций различных учреждений, а также об объединении министерств. Однако рассчитывать только на такие преобразования не стоит: по мнению Витолса, экономия от структурных изменений будет относительно небольшой.
Второе направление - пересмотр государственных расходов по существу. Властям необходимо определить, какие расходы действительно необходимы, а от каких можно отказаться без ущерба для выполнения важных государственных функций. "Это функциональный, или тематический, пересмотр. Нужно посмотреть на разные виды расходов в бюджете и спросить себя: нам это действительно необходимо или мы можем без этого обойтись? Если можем, значит, вычеркиваем", - объяснил экономист.
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Для этого подготовлен обширный перечень возможных мер по сокращению расходов. Витолс сравнил его с меню в ресторане, из которого можно выбрать подходящие варианты.
"Я называю это меню. Тебе приносят меню и предлагают выбрать. Ты можешь вообще ничего не выбирать. Можешь взять чашку кофе, можешь взять котлету - что угодно. Есть такой список, который показывает все возможные варианты", - рассказал он.
При этом наличие перечня не означает, что государство должно автоматически реализовать все предложенные меры. Смысл в том, чтобы дать политикам возможность оценить альтернативы и выбрать те решения, которые позволят сократить расходы.
Однако для этого необходима политическая готовность принимать непростые решения. Если власти не захотят пересматривать бюджетные траты и сокращать расходы, пространство для маневра будет уменьшаться.