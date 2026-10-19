Повышение налогов или сокращение расходов? Экономист объяснил, какая дилемма ждет Латвию уже скоро

"Все очень просто. Плана повышать налоги нет. Когда я посмотрел на бюджет в целом, стало понятно, что у нас есть одна сторона - доходы, а другая - расходы. Мы можем что-то сделать с расходами и что-то сделать с доходами", - пояснил экономист. По словам Витолса, Латвии необходимо сбалансировать бюджет к 2030 году. До этого времени действует специальное исключение, позволяющее государству ежегодно занимать больше средств для финансирования обороны. Когда этот механизм перестанет действовать, необходимость контролировать бюджет станет еще острее.