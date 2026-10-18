В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавшего без сознания доставили в больницу
В Саласпилсе произошло тяжелое происшествие на железнодорожном переезде: поезд, следовавший из Лиелварде в Ригу, задел человека, который пересекал пути, несмотря на закрытый переезд и предупреждающие сигналы.
В воскресенье около 17:00 в Саласпилсе произошло серьезное происшествие на железной дороге. Поезд маршрута Лиелварде - Рига задел пешехода, который пересекал железнодорожный переезд.
Представитель Pasažieru vilciens, работающего под брендом ViVi, Сигита Паула сообщила агентству LETA, что человек по неизвестной причине решил пересечь переезд, который был закрыт и оборудован предупреждающими сигналами. В этот момент его задел проходивший поезд.
На место происшествия вызвали Государственную полицию и Службу неотложной медицинской помощи. В полиции сообщили LETA, что информация о происшествии поступила в воскресенье примерно в 16:59. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Медики оказали помощь пострадавшему, привлекая в том числе специализированную бригаду, которая работает в особо критических ситуациях. Человек получил различные травмы и находился без сознания. В тяжелом состоянии его доставили в медицинское учреждение, где он остается под пристальным наблюдением врачей.
Движение поездов восстановлено.