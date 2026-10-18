В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавшего без сознания доставили в больницу

Медики оказали помощь пострадавшему, привлекая в том числе специализированную бригаду, которая работает в особо критических ситуациях. Человек получил различные травмы и находился без сознания. В тяжелом состоянии его доставили в медицинское учреждение, где он остается под пристальным наблюдением врачей.