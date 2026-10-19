Латвийский политолог: своими действиями Трамп встает на сторону авторитаризма
Президент США Дональд Трамп, приостановив принятый месяц назад закон о широких санкциях и новых таможенных тарифах против России, встает на сторону авторитаризма и в известной мере предает демократию, заявил политолог Карлис Даукштс.
"По сути, это [решение Трампа], по словам президента Украины Владимира Зеленского, равносильно определенному предательству как Украины, так и демократии", - сказал Даукштс, подчеркнув, что таким образом Трамп встает на сторону авторитаризма и признает, что он за авторитаризм.
Политолог пояснил, что перед промежуточными выборами Трампу необходимо показать себя сильным лидером и защитником демократии, но это противоречит его действиям. "Согласие Трампа с Путиным не производит положительного впечатления внутри страны", - подчеркнул Даукштс.
Отвечая на вопрос о том, как это решение влияет на Европу, Даукштс сказал, что в настоящее время идут очень большие дискуссии между руководством Европейского союза и НАТО.
Политолог подчеркнул, что противоречия существуют, но трудно судить, разовьются ли они дальше до такой степени, чтобы повлиять на Украину.