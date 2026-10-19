Латвийский политолог: своими действиями Трамп встает на сторону авторитаризма

"По сути, это [решение Трампа], по словам президента Украины Владимира Зеленского, равносильно определенному предательству как Украины, так и демократии", - сказал Даукштс, подчеркнув, что таким образом Трамп встает на сторону авторитаризма и признает, что он за авторитаризм.