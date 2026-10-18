Янисы лидируют, Андреи догоняют: названы самые популярные имена нового Сейма

В 15-й Сейм избраны в общей сложности шесть Янисов. Четверо из них - Янис Ензис, Янис Уртанс, Янис Стерниниекс и Янис Джериньш - прошли в парламент от "Объединенного списка" (AS). Еще два Яниса - Домбрава и Витенбергс - избраны от Национального объединения (NA).