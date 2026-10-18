Янисы лидируют, Андреи догоняют: названы самые популярные имена нового Сейма
Шесть Янисов, пять Андреев и по четыре Андриса и Эдгара - так выглядит рейтинг самых распространенных мужских имен среди избранных депутатов 15-го Сейма. Среди женщин сразу четыре имени делят первое место.
В 15-й Сейм избраны в общей сложности шесть Янисов. Четверо из них - Янис Ензис, Янис Уртанс, Янис Стерниниекс и Янис Джериньш - прошли в парламент от "Объединенного списка" (AS). Еще два Яниса - Домбрава и Витенбергс - избраны от Национального объединения (NA).
Также в Сейм избраны пять Андреев. Андрей Свиланс представляет AS, Андрей Клементьев - партию "Латвия на первом месте" (LPV), Андрей Яковлев и Андрей Пагорс - объединение партий "Суверенная власть/Объединение младолатышей" (SV/AJ), а Андрей Юдин прошел в парламент от "Нового Единства" (JV).
Среди избранных депутатов также четыре Андриса, в том числе нынешний премьер-министр Кулбергс, а также четыре Эдгара.
Среди женских имен наиболее популярны Байба, Инга, Агнесе и Линда - в парламент избраны по две женщины с каждым из этих имен.
Кто-то из избранных депутатов может стать министром, поэтому в Сейме, вероятнее всего, появятся новые имена, когда некоторые парламентарии приступят к исполнению министерских обязанностей. Президент Эдгар Ринкевичс уже заявил, что новое правительство должен сформировать Кулбергс.
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия официально утвердила результаты выборов в 15-й Сейм.
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"Объединенный список" (AS) получит в Сейме 41 место, "Латвия на первом месте" (LPV) - 17, "Суверенная власть/Объединение младолатышей" (SV/AJ) - 15, Национальное объединение (NA) - десять, "Прогрессивные" - десять, а "Новое Единство" (JV) - семь мандатов.