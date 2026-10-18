Синоптики обещают неожиданное потепление. Какой будет погода в Латвии на новой неделе?
Новая неделя в Латвии начнется с солнца и ночных заморозков, однако уже через несколько дней погода изменится. На смену сухой и прохладной погоде придут дожди, порывистый ветер и неожиданное для конца октября потепление.
В понедельник, 19 октября, ожидается солнечная погода, а во вторник, 20 октября, солнце будет чередоваться с облаками. Осадков не прогнозируется, будет дуть слабый или умеренный ветер восточных направлений. В ночь на понедельник местами в Курземе образуется туман, который ухудшит видимость. Ночью температура воздуха составит от -1 до +4 градусов, на побережье Курземе будет теплее - до +5...+8 градусов. Днем воздух прогреется до +8...+11 градусов.
В среду, 21 октября, облачность увеличится, прояснения ожидаются лишь местами. Уже ночью в отдельных районах возможен дождь, а днем осадки охватят большую часть Латвии. Восточный и юго-восточный ветер с середины дня усилится на побережье Рижского залива и на востоке страны, порывы достигнут 15-16 м/с. При этом станет теплее: ночью температура составит +5...+10 градусов, а днем повысится до +11...+15 градусов.
К концу недели через Латвию пройдут новые зоны осадков, поэтому во многих районах временами будут идти дожди. В отдельные дни усилится ветер, ожидаются порывистые условия.
Согласно текущим прогнозам, четверг, 22 октября, станет самым теплым днем недели - по всей стране воздух прогреется до +15...+17 градусов.