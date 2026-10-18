Синоптики обещают неожиданное потепление. Какой будет погода в Латвии на новой неделе?

В понедельник, 19 октября, ожидается солнечная погода, а во вторник, 20 октября, солнце будет чередоваться с облаками. Осадков не прогнозируется, будет дуть слабый или умеренный ветер восточных направлений. В ночь на понедельник местами в Курземе образуется туман, который ухудшит видимость. Ночью температура воздуха составит от -1 до +4 градусов, на побережье Курземе будет теплее - до +5...+8 градусов. Днем воздух прогреется до +8...+11 градусов.