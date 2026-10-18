Как в Латвии можно стать рождественским волшебником? Даты, адрес и правила доброй акции
20 ноября у часов Laima в центре Риги вновь откроется благотворительный домик, где каждый желающий сможет исполнить рождественское желание ребенка. В этом году инициатива отмечает 15-летие, а подарков будут ждать 1200 детей из девяти краев Латвии.
За 15 лет существования благотворительного домика Laima тысячи детей получили долгожданные подарки, а жители Латвии смогли стать частью этой рождественской традиции. В юбилейный год организаторы вновь призывают неравнодушных людей помочь детям осуществить их мечты.
"Уже 15 лет благотворительный домик Laima помогает детям Латвии поверить в чудо, раскрывать свои таланты и смело мечтать о будущем, а тысячам людей по всей стране - делиться душевным теплом и создавать праздничное волшебство. За эти годы вместе с жителями и надежными партнерами мы исполнили тысячи детских желаний. В этот юбилейный год мы вновь приглашаем воплотить мечты в реальность с помощью подарков, которые согревают и вдохновляют. Пусть каждая детская мечта встретит человека, который поможет ей осуществиться!" - рассказала руководитель отдела коммуникации и устойчивого развития Orkla Latvija Лаура Багата.
В этом году подарков ждут 1200 детей
В юбилейной инициативе участвуют дети из девяти краев Латвии: Аугшдаугавского, Валмиерского, Лимбажского, Тукумского, Южнокурземского, Вентспилсского, Краславского, Валкского и Прейльского.
В сотрудничестве с социальными службами этих самоуправлений организаторы собрали 1200 детских желаний. Ребята написали их на рождественских открытках, рассказав как о небольших подарках, которые хотели бы получить на праздник, так и о более серьезных мечтах.
Каждый желающий сможет выбрать одну из открыток и помочь исполнить написанное в ней желание.
Как подарить ребенку праздник?
Благотворительный домик Laima откроется 20 ноября и будет работать до 15 декабря. Ознакомиться с детскими пожеланиями можно будет двумя способами: лично посетив домик у часов Laima в центре Риги или на сайте www.laimasnamins.lv.
Читайте продолжение после рекламы
После выбора открытки необходимо подготовить подарок и отправить его в соответствии с инструкциями организаторов. Доставку подарков по всей Латвии вновь бесплатно обеспечит Latvijas Pasts. Для этого можно будет воспользоваться пакоматами или курьерской доставкой.
Подробная информация о порядке участия и отправке подарков будет опубликована на сайте инициативы.
Организаторы собирают истории за 15 лет
В честь юбилея организаторы решили собрать воспоминания людей, которые в разные годы участвовали в благотворительной акции, исполняли детские желания или сами получали подарки.
С 15 октября все желающие могут поделиться своими историями о том, как благотворительный домик Laima стал частью их рождественских праздников. Это могут быть воспоминания о подаренном или полученном подарке, исполненной мечте или радости, которую принесло участие в инициативе.
Истории можно отправлять на электронную почту namins@orkla.lv, а также публиковать в социальных сетях инициативы:
Читайте продолжение после рекламы
Собранные воспоминания станут частью юбилейных мероприятий, посвященных 15-летию благотворительного домика Laima.