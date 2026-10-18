Как в Латвии можно стать рождественским волшебником? Даты, адрес и правила доброй акции

"Уже 15 лет благотворительный домик Laima помогает детям Латвии поверить в чудо, раскрывать свои таланты и смело мечтать о будущем, а тысячам людей по всей стране - делиться душевным теплом и создавать праздничное волшебство. За эти годы вместе с жителями и надежными партнерами мы исполнили тысячи детских желаний. В этот юбилейный год мы вновь приглашаем воплотить мечты в реальность с помощью подарков, которые согревают и вдохновляют. Пусть каждая детская мечта встретит человека, который поможет ей осуществиться!" - рассказала руководитель отдела коммуникации и устойчивого развития Orkla Latvija Лаура Багата.