Осторожно - чай! На границе задержали партию из Армении с опасным "коктейлем" из пестицидов
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) во время пограничного контроля обнаружила в зеленом чае армянского происхождения остатки пестицида, запрещенного в Европейском союзе (ЕС). Об этом свидетельствует информация, опубликованная ведомством.
В партии зеленого чая из Армении весом 57,6 килограмма с номером 8810 лабораторные исследования выявили остатки толфенпирада - пестицида, запрещенного в ЕС. Кроме того, было превышено максимально допустимое содержание еще двух пестицидов - лямбда-цигалотрина и тиаметоксама.
В другой партии - 22 тоннах семян горчицы из Казахстана с номером 248K-2013 - специалисты PVD обнаружили превышение максимально допустимого содержания эруковой кислоты.
В ведомстве сообщили, что распространение обеих партий запрещено. Продукцию уничтожат или отправят обратно в третью страну.
Эруковая кислота содержится в растительных маслах
Эруковая кислота - это мононенасыщенная жирная кислота омега-9, которая встречается в семенах масличных растений, в том числе рапса и горчицы, а также в получаемых из них маслах.
Информацию об обнаруженных нарушениях PVD внесла в Европейскую систему быстрого оповещения о рисках, связанных с пищевыми продуктами и кормами (RASFF).
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