Ночью мороз, днем солнце: какую погоду принесет Латвии начало новой недели

В ночь на понедельник погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому небо преимущественно останется ясным, осадков не ожидается. Лишь местами в Курземе образуются туман и дымка. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер. Ночь окажется прохладной - минимальная температура воздуха составит от -1 до +4 градусов, местами на побережье Курземе - до +5...+8 градусов.