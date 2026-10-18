Ночью мороз, днем солнце: какую погоду принесет Латвии начало новой недели
Новая неделя в Латвии начнется с солнечной, но довольно прохладной погоды. В ночь на понедельник местами ожидаются заморозки, однако днем выглянет солнце, а температура воздуха заметно повысится.
В ночь на понедельник погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому небо преимущественно останется ясным, осадков не ожидается. Лишь местами в Курземе образуются туман и дымка. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер. Ночь окажется прохладной - минимальная температура воздуха составит от -1 до +4 градусов, местами на побережье Курземе - до +5...+8 градусов.
В Риге ночь будет ясной и сухой. Ожидается слабый или умеренный северо-восточный ветер, температура воздуха опустится до +2...+4 градусов.
Первый день новой недели будет сухим и преимущественно солнечным. Ожидается слабый или умеренный северо-восточный, восточный ветер. Воздух прогреется до +8...+11 градусов.
В Риге в понедельник также будет солнечно и без осадков. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный, восточный ветер, а температура воздуха повысится примерно до +10 градусов.