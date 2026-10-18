По предложению жителей в Бауске начато обустройство зоны для пикников
Фото: Shutterstock
Жители Бауски смогут отдохнуть на природе в благоустроенной зоне.
В Латвии

По предложению жителей в Бауске начато обустройство зоны для пикников

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Самоуправление Бауского края информирует, что в городе Бауска начаты работы по реализации инициативного проекта в бюджете на 2025 год “Обустройство пикниковой зоны на улице Тилта”.

Проект был подан на конкурс инициативного бюджета 2025 года и по итогам голосования жителей Бауски получил 61 голос.

В рамках проекта предусмотрено выполнить:

  • работы по мощению;
  • устройство газона;
  • благоустройство территории и озеленение с высадкой многолетников, пряных трав и луковичных цветов.

Общая стоимость проекта составляет 26 тысяч евро без налога на добавленную стоимость (НДС).

Самоуправление края выражает благодарность заявителям проекта за инициативу и проделанную работу по разработке идеи. 

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