Жители Бауски смогут отдохнуть на природе в благоустроенной зоне.
В Латвии
Сегодня 18:46
По предложению жителей в Бауске начато обустройство зоны для пикников
Самоуправление Бауского края информирует, что в городе Бауска начаты работы по реализации инициативного проекта в бюджете на 2025 год “Обустройство пикниковой зоны на улице Тилта”.
Проект был подан на конкурс инициативного бюджета 2025 года и по итогам голосования жителей Бауски получил 61 голос.
В рамках проекта предусмотрено выполнить:
- работы по мощению;
- устройство газона;
- благоустройство территории и озеленение с высадкой многолетников, пряных трав и луковичных цветов.
Общая стоимость проекта составляет 26 тысяч евро без налога на добавленную стоимость (НДС).
Самоуправление края выражает благодарность заявителям проекта за инициативу и проделанную работу по разработке идеи.