Мировую систему измерения времени ждет важная реформа. Что изменится для людей?
С 20 мая 2027 года всемирное координированное время UTC, по которому синхронизируют часы во всем мире, станет непрерывным. Его перестанут корректировать с помощью дополнительных секунд. Решение закреплено в резолюции 28-й Генеральной конференции по мерам и весам.
Зачем часам добавляли секунду
В основе UTC лежит точное атомное время, однако вращение Земли неравномерно. Чтобы показания часов оставались близки ко времени, определяемому вращением планеты, в UTC периодически вводят секундные поправки.
Действующий механизм предусматривает корректировку, когда расхождение между UTC и временем вращения Земли, обозначаемым UT1, приближается к 0,9 секунды. Такая система позволяет согласовывать два способа отсчета времени, но создает сложности для техники.
Почему решили изменить систему
Для компьютерных сетей, телекоммуникаций, финансовых операций и навигации особенно важна непрерывная и согласованная шкала времени. Введение дополнительной секунды может нарушать работу систем, которым необходимо точно сопоставлять последовательность событий. Международный союз электросвязи отмечал, что секундные корректировки создают эксплуатационные трудности для целого ряда отраслей.
Особую обеспокоенность вызывает возможность отрицательной секунды – ситуации, когда из шкалы времени потребуется убрать одну секунду. Ранее такую корректировку не применяли, и многие системы к ней не подготовлены. Именно этот риск стал одним из аргументов в пользу ускорения реформы.
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Еще в 2022 году международное метрологическое сообщество решило изменить механизм корректировки UTC не позднее 2035 года. Теперь установлена конкретная дата перехода – 20 мая 2027 года.
Что заметят обычные люди
Для повседневной жизни изменение будет практически незаметным. Из решения следует, что в день перехода людям не потребуется массово переводить часы: реформа касается будущих секундных корректировок международной шкалы времени.
UTC продолжит служить основой гражданского времени. При этом допустимое расхождение с UT1 увеличат до одного часа – по оценке, приведенной в резолюции, это обеспечит непрерывность шкалы на несколько столетий. Речь идет о предельном расхождении, которое может накапливаться со временем, а не о переводе часов на час в мае 2027 года.
Специалисты, которым необходимы точные сведения о вращении Земли, сохранят доступ к ним через службы наблюдения и навигационные системы. Для большинства пользователей главным результатом реформы должна стать более надежная синхронизация цифровых устройств и инфраструктуры.