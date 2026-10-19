Мировую систему измерения времени ждет важная реформа. Что изменится для людей?

UTC продолжит служить основой гражданского времени. При этом допустимое расхождение с UT1 увеличат до одного часа – по оценке, приведенной в резолюции, это обеспечит непрерывность шкалы на несколько столетий. Речь идет о предельном расхождении, которое может накапливаться со временем, а не о переводе часов на час в мае 2027 года.