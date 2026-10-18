Две страны ЕС отказались участвовать в новой помощи Украине на 70 млрд евро

Фицо также выступил против увязывания помощи Украине с переговорами о многолетнем бюджете Евросоюза на 2028–2034 годы. Он считает такой подход опасным и утверждает, что страны ЕС пока далеки от бюджетного компромисса. Достичь соглашения до конца года, как предлагает председатель Европейского совета Антониу Кошта, по оценке словацкого премьера, будет сложно.