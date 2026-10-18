Две страны ЕС отказались участвовать в новой помощи Украине на 70 млрд евро
Словакия не намерена участвовать в предоставлении Украине дополнительного финансирования в размере 70 миллиардов евро на 2027 год. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо. По его словам, аналогичную позицию занял премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
Фицо также выступил против увязывания помощи Украине с переговорами о многолетнем бюджете Евросоюза на 2028–2034 годы. Он считает такой подход опасным и утверждает, что страны ЕС пока далеки от бюджетного компромисса. Достичь соглашения до конца года, как предлагает председатель Европейского совета Антониу Кошта, по оценке словацкого премьера, будет сложно.
При этом Фицо заявил, что Братислава готова поддерживать Украину другими способами – через проекты в сфере образования, дорожной инфраструктуры и энергетических соединений. Он также раскритиковал участников саммита за то, что, по его мнению, они уделили недостаточно внимания мирным инициативам и прекращению войны.
С просьбой предоставить не менее 70 миллиардов евро на следующий год к европейским лидерам обратился президент Украины Владимир Зеленский. По его оценке, расходы Украины, связанные с войной, в 2027 году составят 155 миллиардов евро. Дополнительная поддержка должна, в частности, помочь увеличить производство вооружений.
Новый запрос обсуждается на фоне уже предусмотренного кредита ЕС Украине на 90 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей в 2026–2027 годах. Эти средства Еврокомиссия выделяет постепенно; их получение связано в том числе с соблюдением принципов верховенства права и борьбой с коррупцией.