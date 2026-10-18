В Латвии громят общественные туалеты: в Валмиере и Вентспилсе пожаловались на хулиганов
Разбросанная туалетная бумага, выдавленное мыло, песок в раковинах и разгромленные туалеты - в латвийских городах столкнулись с вандализмом в общественных уборных. В Валмиере призывают родителей поговорить с детьми, а в Вентспилсе туалет пришлось закрыть после погрома.
В Валмиерском крае возмущены поведением хулиганов, которые портят общественную инфраструктуру, в частности общественные туалеты. Местное самоуправление опубликовало обращение, в котором рассказало о повторяющихся случаях вандализма.
"В последнее время муниципальная полиция Валмиерского края все чаще сталкивается со случаями вандализма и намеренного создания беспорядка в общественных туалетах края. Туалетную бумагу бесцельно разматывают и разбрасывают, выдавливают мыло, насыпают песок в раковины и совершают другие действия, которые повреждают или загрязняют помещения общего пользования", - говорится в сообщении самоуправления.
Власти напоминают, что общественные туалеты, как и детские игровые площадки, места отдыха, скамейки и другие объекты благоустройства, созданы для удобства и комфорта всех жителей. На их обустройство потрачены общественные средства, вложены труд и усилия, чтобы Валмиерский край оставался ухоженным, доступным и приятным как для местных жителей, так и для гостей.
"К сожалению, не все ценят эти вложения. Такое поведение демонстрирует неуважение к общей собственности, окружающим людям, а также к работникам, которые ежедневно заботятся о чистоте и порядке в этих местах. Каждый намеренно созданный беспорядок кому-то приходится убирать, а поврежденную инфраструктуру - восстанавливать. Это требует дополнительного времени и финансовых средств, которые самоуправление могло бы вложить в улучшение окружающей среды", - подчеркивается в обращении.
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Муниципальная полиция призывает родителей обсудить с детьми правила ответственного поведения в общественных местах, а самих детей и подростков - задуматься о своих поступках и их последствиях. Власти также обращаются к жителям с просьбой не оставаться равнодушными, если они заметят, что кто-то намеренно портит или загрязняет общественную инфраструктуру. О подобных случаях просят сообщать в муниципальную полицию Валмиерского края по телефону 8484.
В Вентспилсе общественный туалет пришлось закрыть
Проблема вандализма затронула и Вентспилс. Коммунальное управление города сообщило, что общественный туалет на улице Спорта, 5, рядом со скейт-парком, был разгромлен. Он открылся для посетителей только 5 июля этого года.
"Из-за причиненных повреждений туалет в настоящее время закрыт и недоступен для посетителей. Приносим извинения за доставленные неудобства!" - говорится в сообщении коммунального управления.
На территории ведется видеонаблюдение. Сейчас проверяются записи с камер, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности.
Власти напоминают, что с 1 мая 2025 года все девять общественных автоматических туалетов Вентспилса доступны бесплатно. Это сделано для удобства как жителей города, так и его гостей.
"К сожалению, из-за вандализма и ненадлежащего использования инфраструктуры возникают повреждения, устранение которых требует дополнительных средств. Призываем всех беречь городскую инфраструктуру и ответственно относиться к общей собственности!" - заявили в коммунальном управлении.