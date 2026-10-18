В Латвии громят общественные туалеты: в Валмиере и Вентспилсе пожаловались на хулиганов

"К сожалению, не все ценят эти вложения. Такое поведение демонстрирует неуважение к общей собственности, окружающим людям, а также к работникам, которые ежедневно заботятся о чистоте и порядке в этих местах. Каждый намеренно созданный беспорядок кому-то приходится убирать, а поврежденную инфраструктуру - восстанавливать. Это требует дополнительного времени и финансовых средств, которые самоуправление могло бы вложить в улучшение окружающей среды", - подчеркивается в обращении.