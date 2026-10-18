Беспорядки в Милане и Париже (октябрь 2026)
Европу накрыла волна массовых протестов, которые в некоторых городах обернулись настоящими уличными побоищами.
ФОТО: Франция в огне, Италия в хаосе - европейские страны захлестнули беспорядки невиданного масштаба
Европу накрыла волна массовых протестов, которые в некоторых городах обернулись настоящими уличными побоищами.
Франция: сотни тысяч людей на улицах, пожары и разграбленные магазины
Суббота, 17 октября, превратилась для Франции в один из самых напряженных дней массовых протестов за последние годы. По данным Министерства внутренних дел, в демонстрациях против дороговизны жизни и высоких цен на топливо приняли участие около 550 тысяч человек. Организаторы называют еще более внушительную цифру – порядка 800 тысяч участников.
Акции прошли по всей стране, однако наиболее серьезные беспорядки произошли в Париже и Марселе. Там мирные шествия переросли в столкновения с полицией, которая применяла водометы и слезоточивый газ. Радикально настроенные участники протестов поджигали автомобили, громили магазины, разбивали витрины и нападали на государственные учреждения. В ряде городов происходили массовые разграбления торговых точек, а на улицах появлялись горящие баррикады. Французы даже "вынесли" Hermès, Louis Vuitton и Apple Store.
В Париже власти задействовали специальные подразделения полиции быстрого реагирования. Несмотря на усиленные меры безопасности, в отдельных районах столицы правоохранителям не удавалось быстро взять ситуацию под контроль. В Марселе, Лионе и других городах также фиксировались серьезные столкновения и разрушения.
В некоторых местах пострадали исторические здания и административные учреждения. В Лиможе погромщики повредили здание городской мэрии, а в Бордо нападению подверглась резиденция префекта. В результате протестов серьезный ущерб получили и многочисленные предприятия.
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Власти Франции потрясены масштабами насилия
По последним официальным данным, которые вечером 17 октября озвучил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, по всей стране были задержаны около 1200 человек. Ранения получили 150 полицейских и жандармов.
"Это чудо, что число пострадавших не оказалось еще больше", – заявил глава правительства, комментируя последствия беспорядков. Он обвинил радикальные группы в использовании социальных протестов для нападений на государственные учреждения и попыток дестабилизировать ситуацию.
На происходящее отреагировал и президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что граждане имеют право выражать недовольство, однако насилие и разграбление городов недопустимы.
"В нашей республике нет места насилию", – заявил Макрон, предупредив, что участники нападений на префектуры, предприятия и муниципалитеты будут привлечены к ответственности и наказаны.
Президент также выразил поддержку сотрудникам правоохранительных органов, обеспечивающим безопасность граждан и их право на мирные демонстрации.
Среди самих демонстрантов также есть тяжелораненые. В Сент-Этьене 17-летний участник акции лишился кисти руки, предположительно в результате взрыва полицейской гранаты. Общего официального числа пострадавших среди протестующих пока нет.
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К утру воскресенья, 18 октября, французские власти продолжали оценивать масштабы разрушений.
Милан: площадь перед знаменитым собором превратилась в поле боя
Пока Франция подсчитывала ущерб от погромов, тревожные кадры приходили из Италии. В субботу массовые беспорядки вспыхнули в самом центре Милана, где площадь перед знаменитым собором Дуомо и прилегающие улицы превратились в арену ожесточенных столкновений.
Демонстрация, организованная движением Italia in Piazza, первоначально была посвящена росту стоимости жизни, дорогому топливу, низким зарплатам и проблемам в государственных учреждениях. По сообщениям итальянских СМИ, в шествии участвовали более пяти тысяч человек. Однако затем часть демонстрантов вступила в противостояние с правоохранителями.
Молодые люди в масках забрасывали полицейских камнями, бутылками, петардами и другими предметами. На улицах появились горящие баррикады, были разбиты витрины магазинов и повреждено городское имущество. Некоторые торговые точки подверглись разграблению. Полицейские отвечали слезоточивым газом и водометами, пытаясь оттеснить наиболее агрессивных участников акции.
Особенно напряженная ситуация сложилась возле площади Дуомо и знаменитой торговой галереи Виктора Эммануила II, куда ежедневно приезжают тысячи туристов. Из-за беспорядков людей пришлось эвакуировать из наиболее опасных мест. При этом подтверждений повреждения самого Миланского собора нет.
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По данным итальянского общественного вещателя Rai, ранения получили не менее четырех полицейских и около 20 участников демонстрации. Более 50 молодых людей были доставлены в полицию, примерно половина из них – несовершеннолетние.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила произошедшее, заявив, что право на протест не может служить оправданием насилию. Мэр Милана Джузеппе Сала также подчеркнул, что социальные требования граждан могут быть обоснованными, но разрушение города недопустимо.
Беспокойно было и в других итальянских городах. В Болонье столкновения с полицией произошли возле железнодорожного вокзала. Демонстранты бросали камни и другие предметы, а правоохранители применяли водометы и слезоточивый газ.
Бельгия: полиция разгоняла демонстрантов водометами
Волна протестов затронула и Бельгию. В Брюсселе и Льеже на улицы вышли молодые люди, недовольные растущими расходами на образование и ухудшением условий жизни.
В Брюсселе группа протестующих начала забрасывать полицейских бутылками и другими предметами. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. В Льеже для разгона демонстрантов также использовали водометы.
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Министр внутренних дел Бельгии Бернар Кентен заявил, что происходящее уже вышло за рамки законных протестов. Он назвал действия участников беспорядков организованным насилием и пообещал принять необходимые меры для восстановления порядка.
Португалия: тысячи людей требуют достойных зарплат и доступного жилья
В Португалии протесты прошли значительно спокойнее, хотя количество участников также оказалось внушительным. В Лиссабоне и других городах десятки тысяч человек вышли на демонстрации с требованиями повысить зарплаты и пенсии, а также решить жилищный кризис.
Для жителей Португалии проблема дорогого жилья становится все более острой. С 2017 года цены на недвижимость в стране выросли более чем вдвое, а аренда жилья особенно сильно подорожала в крупных городах. Многие местные жители жалуются, что даже при постоянной работе им становится все сложнее покрывать повседневные расходы.
Почему Европа все чаще выходит на улицы?
Несмотря на то что демонстрации в разных странах организованы независимо друг от друга, причины недовольства во многом совпадают. Европейцы жалуются на рост стоимости жизни, дорогие продукты и топливо, нехватку доступного жилья, низкие зарплаты и ухудшение качества государственных услуг.
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Во Франции дополнительным фактором стали проблемы в системе образования. Протесты школьников и студентов против нехватки преподавателей, переполненных классов и плохих условий обучения постепенно переросли в гораздо более широкое движение. К нему присоединились профсоюзы, социальные активисты и граждане, недовольные экономической политикой властей.