ФОТО: Франция в огне, Италия в хаосе - европейские страны захлестнули беспорядки невиданного масштаба

Суббота, 17 октября, превратилась для Франции в один из самых напряженных дней массовых протестов за последние годы. По данным Министерства внутренних дел, в демонстрациях против дороговизны жизни и высоких цен на топливо приняли участие около 550 тысяч человек. Организаторы называют еще более внушительную цифру – порядка 800 тысяч участников.