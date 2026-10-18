На выборах в Сейм предлагают разрешить указывать несколько партий - что это даст?
Что будет, если партия, за которую проголосовал избиратель в Латвии, не преодолеет 5-процентный барьер? На портале Manabalss.lv собирают подписи за изменение правил, которое позволит человеку передавать такой голос другой партии.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за введение на выборах в Сейм Латвии системы переноса голосов между партийными списками. Она позволила бы учитывать следующий выбор избирателя, если список, за который он проголосовал в первую очередь, не преодолел 5-процентный барьер.
Автор инициативы Владимир Комаров предлагает разрешить избирателям указывать в бюллетене несколько партийных списков, располагая их в порядке приоритета. Если первый выбранный список не преодолеет 5-процентный барьер, голос будет передан второму. Если и второй список не пройдет избирательный порог, голос перейдет к третьему выбору.
Если ни один из указанных избирателем списков не преодолеет 5-процентный барьер, голос не будет учитываться при распределении депутатских мандатов. При этом сам факт преодоления 5-процентного барьера предлагается определять по первоначальным предпочтениям избирателей. Перенос голосов будет осуществляться в пределах соответствующего избирательного округа. Действующая пропорциональная система распределения мандатов при этом сохранится.
В заявке на портале поясняется, что действующий закон о выборах в Сейм предусматривает, что партийные списки, получившие менее 5% голосов по всей Латвии, не участвуют в распределении депутатских мест. По словам автора инициативы, в результате голоса, отданные за партии, не преодолевшие барьер, не обеспечивают этим партиям представительства в Сейме. В то же время доля мандатов партий, прошедших в парламент, может оказаться выше их доли от общего числа поданных на выборах голосов.
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Для внедрения предложенного механизма потребуются масштабные поправки к закону о выборах в Сейм. Необходимо будет изменить порядок заполнения бюллетеней, подсчета голосов и определения результатов выборов.
По мнению автора инициативы, такой механизм повысит вероятность того, что голос избирателя будет учтен при распределении мандатов, даже если его первоначальный выбор не преодолеет 5-процентный барьер. Кроме того, это может укрепить доверие общества к избирательному процессу, поскольку у граждан появится больше возможностей влиять на распределение депутатских мест в соответствии со своими предпочтениями.
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