На выборах в Сейм предлагают разрешить указывать несколько партий - что это даст?

В заявке на портале поясняется, что действующий закон о выборах в Сейм предусматривает, что партийные списки, получившие менее 5% голосов по всей Латвии, не участвуют в распределении депутатских мест. По словам автора инициативы, в результате голоса, отданные за партии, не преодолевшие барьер, не обеспечивают этим партиям представительства в Сейме. В то же время доля мандатов партий, прошедших в парламент, может оказаться выше их доли от общего числа поданных на выборах голосов.