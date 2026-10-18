Дрон не долетел до Латвии: где взорвался беспилотник, из-за которого утром объявили тревогу
В воскресенье утром жители трех краев Латвии получили экстренное предупреждение об угрозе в воздушном пространстве. Однако, по данным Национальных вооруженных сил, беспилотник, вероятно, взорвался уже на территории Литвы, не долетев до Латвии. Что известно об инциденте?
В воскресенье беспилотник не залетал на территорию Латвии и, возможно, взорвался на территории Литвы, в районе Асвале. Об этом сообщил советник командующего Национальными вооруженными силами (НВС) по вопросам военных связей с общественностью Робертс Скрауч.
Ранее сообщалось, что утром в Бауском, Огрском и Айзкраукльском краях жителям разослали экстренное оповещение о возможной угрозе в воздушном пространстве. Примерно через полчаса угроза миновала.
По словам Скрауча, данные системы наблюдения за воздушным пространством НВС не свидетельствуют о том, что беспилотник залетал на территорию Латвии. Предположительно, дрон взорвался на территории Литвы, в районе Асвале. В настоящее время инцидент расследуют представители Национальных вооруженных сил Литвы.
В Латвии предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве для жителей Бауского, Айзкраукльского и Огрского краев разослали исключительно в качестве меры предосторожности. На сайте 112.lv Национальные вооруженные силы предупредили жителей этих краев о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. Людей призвали оставаться в помещениях, соблюдать принцип двух стен, закрыть окна и двери. Если они заметят низко летящий, подозрительный или опасный объект, к нему нельзя приближаться - необходимо позвонить по номеру 112.
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Ранее также сообщалось, что в начале лета жители Латгале и Видземе неоднократно получали предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Некоторые беспилотники тогда действительно падали на территории Латвии и взрывались.
Эти инциденты, вероятнее всего, были связаны с приближением к воздушному пространству Латвии или залетом в него беспилотников, участвовавших в российско-украинской войне.