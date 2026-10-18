Дрон не долетел до Латвии: где взорвался беспилотник, из-за которого утром объявили тревогу

В Латвии предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве для жителей Бауского, Айзкраукльского и Огрского краев разослали исключительно в качестве меры предосторожности. На сайте 112.lv Национальные вооруженные силы предупредили жителей этих краев о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. Людей призвали оставаться в помещениях, соблюдать принцип двух стен, закрыть окна и двери. Если они заметят низко летящий, подозрительный или опасный объект, к нему нельзя приближаться - необходимо позвонить по номеру 112.