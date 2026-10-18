Война приходит в Россию: Петербург пережил ночь взрывов, пожаров и отключений электричества
В ночь с 17 на 18 октября Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись одной из самых масштабных атак украинских беспилотников за последнее время.
Нефтяной терминал в огне, под ударом и другие объекты
Ночь для жителей Санкт-Петербурга выдалась неспокойной. Примерно с двух часов ночи в городе начали раздаваться взрывы, работала противовоздушная оборона, а в социальных сетях появлялись многочисленные видеозаписи пожаров и вспышек в небе.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил массированную атаку беспилотников. Одним из наиболее заметных ее последствий стал пожар на Петербургском нефтяном терминале – крупном объекте, через который Россия экспортирует нефтепродукты. Возгорания также произошли на нефтебазе и промышленных складах. Масштабы повреждений пока уточняются.
Однако нефтяной инфраструктурой дело не ограничилось. Беспилотники атаковали дата-центр российской компании VK, после чего пользователи начали жаловаться на сбои в работе социальной сети ВКонтакте. Сама компания утверждает, что ее сервисы продолжают работать в обычном режиме.
Под удар попал и логистический комплекс маркетплейса Ozon. На объекте вспыхнул пожар, сотрудников эвакуировали. Компания уже предупредила о возможных проблемах с некоторыми заказами и необходимости перераспределять доставку между другими складами.
Петербург остался без света, аэропорт остановил рейсы
Последствия атаки ощутили не только предприятия. В отдельных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области пропало электричество, возникли перебои со связью. В одном из пригородов без света остались около 20 тысяч человек. К утру электроснабжение удалось восстановить.
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Серьезные неудобства возникли и у авиапассажиров. Аэропорт Пулково на несколько часов прекратил принимать и отправлять самолеты. Десятки рейсов были отменены или задержаны, пассажиров и сотрудников временно переводили в безопасные помещения. Около 10 часов утра ограничения сняли.
По заявлениям российских властей, в результате атаки один человек погиб, еще пятеро пострадали. Повреждены жилые дома и автомобили. В Ленинградской области также госпитализировали женщину и троих детей с признаками отравления угарным газом.
Российские власти сообщили об уничтожении более 140 беспилотников над Ленинградской областью.
Последствия войны становятся все заметнее для самой России
Ночная атака на Санкт-Петербург стала очередной демонстрацией того, что война, начатая Россией против Украины, давно перестала оставаться исключительно проблемой украинских городов. Пока российская армия продолжает наносить удары по украинской энергетике и другим объектам, Украина отвечает атаками на российскую инфраструктуру, в том числе связанную с нефтяной промышленностью и экономикой страны.
И если раньше для многих россиян война существовала преимущественно в телевизионных новостях, теперь ее последствия все чаще проявляются непосредственно за окнами: воздушные тревоги, закрытые аэропорты, отключения электричества и пожары на крупных предприятиях.