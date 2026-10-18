Война приходит в Россию: Петербург пережил ночь взрывов, пожаров и отключений электричества

Ночная атака на Санкт-Петербург стала очередной демонстрацией того, что война, начатая Россией против Украины, давно перестала оставаться исключительно проблемой украинских городов. Пока российская армия продолжает наносить удары по украинской энергетике и другим объектам, Украина отвечает атаками на российскую инфраструктуру, в том числе связанную с нефтяной промышленностью и экономикой страны.