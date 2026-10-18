В субботу в ДТП в Баускском крае погибли два человека
В субботу в дорожно-транспортном происшествии в Баускском крае погибли два человека, сообщили в Государственной полиции.
Государственная полиция получила информацию о дорожно-транспортном происшествии в Иецавской волости. По предварительной информации, при пока невыясненных обстоятельствах автомобиль VW съехал с проезжей части. В аварии погибли два человека. Государственная полиция начала уголовный процесс, ведется следствие.
Всего за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали пять человек и двое погибли.
Оформлено 384 проторола об административных правонарушениях, в том числе 204 за превышение скорости.
За вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения начато два процесса об административном нарушении и 15 уголовных процессов. Также начато два уголовных процесса за вождение транспортного средства под возможным воздействием наркотических веществ.