В субботу в ДТП в Баускском крае погибли два человека
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия

В субботу в ДТП в Баускском крае погибли два человека

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В субботу в дорожно-транспортном происшествии в Баускском крае погибли два человека, сообщили в Государственной полиции.

Государственная полиция получила информацию о дорожно-транспортном происшествии в Иецавской волости. По предварительной информации, при пока невыясненных обстоятельствах автомобиль VW съехал с проезжей части. В аварии погибли два человека. Государственная полиция начала уголовный процесс, ведется следствие.

Всего за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали пять человек и двое погибли.

Оформлено 384 проторола об административных правонарушениях, в том числе 204 за превышение скорости.

За вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения начато два процесса об административном нарушении и 15 уголовных процессов. Также начато два уголовных процесса за вождение транспортного средства под возможным воздействием наркотических веществ.

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