В субботу в ДТП в Баускском крае погибли два человека

Государственная полиция получила информацию о дорожно-транспортном происшествии в Иецавской волости. По предварительной информации, при пока невыясненных обстоятельствах автомобиль VW съехал с проезжей части. В аварии погибли два человека. Государственная полиция начала уголовный процесс, ведется следствие.