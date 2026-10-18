Квартира в Дубае дешевле, чем в Риге? Жительница Латвии удивила сравнением цен

Пользовательница Threads по имени Даце обратила внимание на цены на недвижимость в Латвии и Объединенных Арабских Эмиратах. По ее утверждению, квартира в Дубае нередко обходится дешевле в пересчете на квадратный метр, чем жилье в центре Риги. "Вы знали, что в Дубае квартира с полной качественной отделкой и техникой во второй линии стоит за квадратный метр дешевле, чем в центре Риги - без техники и обстановки для проживания?" - спросила она. Запись вызвала активное обсуждение. Пользователи стали делиться наблюдениями о рынке недвижимости и рассуждать о качестве жизни в разных городах мира.