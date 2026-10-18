Квартира в Дубае дешевле, чем в Риге? Жительница Латвии удивила сравнением цен
Квартира в Дубае с качественной отделкой и бытовой техникой может обойтись дешевле, чем жилье в центре Риги без мебели и оборудования, утверждает жительница Латвии. Ее сравнение вызвало бурную дискуссию: одни удивляются ценам, другие объясняют, почему не променяли бы Латвию на Эмираты.
Пользовательница Threads по имени Даце обратила внимание на цены на недвижимость в Латвии и Объединенных Арабских Эмиратах. По ее утверждению, квартира в Дубае нередко обходится дешевле в пересчете на квадратный метр, чем жилье в центре Риги. "Вы знали, что в Дубае квартира с полной качественной отделкой и техникой во второй линии стоит за квадратный метр дешевле, чем в центре Риги - без техники и обстановки для проживания?" - спросила она. Запись вызвала активное обсуждение. Пользователи стали делиться наблюдениями о рынке недвижимости и рассуждать о качестве жизни в разных городах мира.
Затем Даце сделала еще более неожиданное заявление: по ее словам, за цену квартиры у моря в Латвии в Дубае якобы можно приобрести сразу две квартиры на первой линии Персидского залива. "И за квартиру у нашего моря там можно купить две на первой линии Персидского залива. Не ругайте меня слишком сильно", - иронично написала женщина.
Некоторым участникам обсуждения такое сравнение показалось абсурдным. Они не удержались от саркастических замечаний. "Сравнили какой-то там Дубай с Ригой! С Ригой!" - написала одна из женщин.
Стокгольм и Таллин тоже дороже Риги?
Однако далеко не все согласились с тем, что Дубай - неподходящий ориентир для сравнения. Некоторые участники дискуссии напомнили о ценах на жилье в других европейских столицах. "В самом центре Стокгольма обычная квартира площадью 40 м² стоит 18 000 евро за квадратный метр. Это совсем рядом, через море. Вильнюс и Таллин еще дороже Риги", - утверждает один из пользователей.
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При этом он считает привлекательность Дубая обманчивой и обращает внимание на климат и перспективы развития города. "Дубай - неустойчивая иллюзия, которая исчезнет, когда закончатся нефтяные деньги. Нет ни еды, ни воды. Агрессивная природа и непригодный для жизни климат, похожий на существование на Марсе. Дубай - это модная прихоть, которая пройдет", - высказал свое мнение комментатор.
Другой участник обсуждения сравнил эмиратский мегаполис с роскошным, но ограничивающим свободу местом. "В Дубае за пределами самого Дубая делать нечего! По сути, это позолоченная клетка", - написал он, подчеркнув, что у Латвии тоже есть преимущества. "Зато в Риге четыре времени года, летом не приходится умирать от жары, а почти в любом направлении, куда ни поедешь, есть цивилизация и настоящая природа, а не пустыня с +45 °C днем и +3 °C ночью", - рассуждает пользователь.
Впрочем, одна из участниц дискуссии возразила ему, заявив, что климат в Дубае уже становится комфортнее. "Ну, теперь уже лучше, такой жары больше нет!" - написала она.
Споры о строительстве и условиях труда
В обсуждении прозвучала и резкая критика строительной отрасли и условий труда в Объединенных Арабских Эмиратах. "Им строят рабы, им не нужно думать о зиме и всевозможных строительных нормах", - заявил один из комментаторов. Даце ответила встречным вопросом: "В Риге тоже полно разноцветной рабочей силы, почему никто не использует ее?"
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Еще одна женщина призналась, что даже возможная дешевизна недвижимости не заставила бы ее переехать. "Я бы все равно никогда не стала жить в этой помойке. Осталась бы в Риге", - написала она.
Другой участник обсуждения высказался еще короче: "Вполне логично - как там вообще можно жить, ужасный город".
Сравнили и с Амстердамом
В дискуссии вспомнили и другие европейские города. Одна из пользовательниц отметила, что в Амстердаме за примерно 650 000 евро можно приобрести лишь квартиру площадью 60 квадратных метров.
Другой комментатор обратил внимание на стоимость топлива в Объединенных Арабских Эмиратах, отметив, что оно дешевле, чем в Латвии.
Но больше всего участников, похоже, развеселила идея о повседневных поездках на работу между Дубаем и Латвией. "Да, но не забываем включить в расчет ежедневные транспортные расходы на дорогу до центра Риги и обратно", - написал он. Еще один участник продолжил шутку: "Да, каждый день ездить на работу в центр Риги из Дубая было бы очень дорого".