Переведенные в эстонскую тюрьму шведские зэки пожаловались на тяжелые условия и дискриминацию

Кроме того, заключенные критикуют бытовые условия. По их словам, душевых мало, возможности для стирки одежды ограничены, а меню однообразно. Они утверждают, что курица является основным источником белка почти при каждом приеме пищи, фрукты дают три раза в неделю, а порции взвешивают. Они также пишут, что до сих пор не смогли приступить к работе или другой деятельности, хотя, по их словам, соглашение предусматривает 30 часов занятости в неделю.