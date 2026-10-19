Строящийся в Латвии ветропарк вызвал возмущение жителей Эстонии
Парк ветрогенераторов в поселке Лоде, рядом с латвийско-эстонской границей не понравился жителям Эстонии. Правда, строит гибридный парк из 18 ветряков и накопительных аккумуляторов эстонская же компания - Utilitas Wind.
Как сообщает rus.err.ee, волость Мульги пыталась оспорить строительство в латвийском суде, но безуспешно. Главное недовольство жителей и властей эстонской волости связано с нагрузкой на инфраструктуру и экологическими рисками. Песок и гравий для стройки везут из Эстонии, из-за чего через тихую деревню Пенуя ежедневно проезжает около сотни тяжелых грузовиков. Дорога, изначально предназначенная для развития туризма, теперь используется как строительная трасса.
Старейшина волости Мульги Имре Ягомяэ отмечает, что концентрация подобной инфраструктуры в регионе стала чрезмерной: помимо описываемого объекта, ветропарки планируются еще в восьми местах волости, а также в соседней волости Саарде и латвийской Ипики.
По словам руководителя концерна Utilitas Прийта Койта, при выборе места решающую роль сыграла возможность подключения к электросети. Парк будет связан с третьим соединением между Эстонией и Латвией, поэтому электричество сможет поступать в обе страны в зависимости от потребностей.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, ветропарк Лоде подключат к межсистемной линии электропередачи Эстония–Латвия напряжением 330 кВ. Таким образом, он будет напрямую способствовать энергетической безопасности обеих стран и поддерживать переход на чистую энергию во всем регионе. Проект получил поддержку в рамках энергетической программы Механизма объединения Европы (CEF), предназначенной для трансграничных проектов возобновляемой энергетики.