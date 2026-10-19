Строящийся в Латвии ветропарк вызвал возмущение жителей Эстонии

Как сообщает rus.err.ee, волость Мульги пыталась оспорить строительство в латвийском суде, но безуспешно. Главное недовольство жителей и властей эстонской волости связано с нагрузкой на инфраструктуру и экологическими рисками. Песок и гравий для стройки везут из Эстонии, из-за чего через тихую деревню Пенуя ежедневно проезжает около сотни тяжелых грузовиков. Дорога, изначально предназначенная для развития туризма, теперь используется как строительная трасса.