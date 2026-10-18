"Просто нажал на газ": в Риге водитель сбил женщину на глазах у ее 5-летней дочери и скрылся

По утверждению пострадавшей, мужчина вышел из машины и стал плевать на ее автомобиль. "Увидев происходящее, я встала перед его машиной, надеясь на здравый смысл и объяснения, но он просто... нажал на газ до упора", - рассказала женщина. По ее словам, в результате она оказалась на капоте автомобиля, а затем упала на землю. После этого водитель уехал, оставив ее на месте происшествия. "Он просто скрылся, бросив место происшествия", - написала пострадавшая.