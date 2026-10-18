"Просто нажал на газ": в Риге водитель сбил женщину на глазах у ее 5-летней дочери и скрылся
В Риге водитель сбил женщину на глазах у ее пятилетней дочери и скрылся с места происшествия. По словам пострадавшей, перед этим между ними произошел конфликт на парковке в Агенскалнсе. Теперь женщина ищет очевидцев и записи видеорегистраторов.
В рижском районе Агенскалнс произошел опасный инцидент: водитель автомобиля, по словам пострадавшей, сбил ее и скрылся с места происшествия после конфликта. Все случилось на парковке магазина Arcade на улице Пилсоню, 1C. Женщина просит откликнуться очевидцев и тех, у кого могли сохраниться записи видеорегистраторов.
О произошедшем рижанка рассказала в Facebook. По ее словам, инцидент случился около 16:30. Как утверждает женщина, конфликт начался с того, что водитель шел посреди проезжей части и не обращал внимания на автомобили, которые не могли его объехать. "Сделав замечание, в ответ я услышала грубую и агрессивную брань", - написала она.
Однако, по словам женщины, на этом история не закончилась. Когда она вместе с мужем и пятилетней дочерью вышла из магазина, то увидела, что тот же человек заблокировал своей машиной ее автомобиль.
По утверждению пострадавшей, мужчина вышел из машины и стал плевать на ее автомобиль. "Увидев происходящее, я встала перед его машиной, надеясь на здравый смысл и объяснения, но он просто... нажал на газ до упора", - рассказала женщина. По ее словам, в результате она оказалась на капоте автомобиля, а затем упала на землю. После этого водитель уехал, оставив ее на месте происшествия. "Он просто скрылся, бросив место происшествия", - написала пострадавшая.
Женщина отмечает, что случившееся потрясло находившихся поблизости людей. Но сильнее всего, по ее словам, произошедшее напугало ее пятилетнюю дочь. "Больше всего потрясена моя пятилетняя доченька, которой сейчас невозможно объяснить, почему взрослый человек может поступать настолько жестоко и опасно", - поделилась она.
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Теперь женщина пытается найти людей, которые могли видеть происшествие или зафиксировать его на видео. "Если кто-то был около 16:30-17:00 на улице Пилсоню, 1C, видел этот инцидент или, возможно, в вашей машине работал видеорегистратор, - пожалуйста, напишите мне в личные сообщения!" - обратилась она к пользователям соцсетей.
Пострадавшая также просит распространить ее публикацию, чтобы найти свидетелей и установить обстоятельства произошедшего.
На данный момент изложенные обстоятельства являются версией женщины, опубликованной в социальных сетях. Независимого подтверждения деталей происшествия в предоставленной информации нет.