NYT: США предлагают вернуть российский газ в Европу ради соглашения по Украине

Белый дом в комментарии изданию сообщил, что США совместно с Украиной и европейскими партнерами разрабатывают всеобъемлющее мирное предложение. Оно предполагает экономические стимулы как для России, так и для Украины в рамках окончательного урегулирования. При этом такое заявление само по себе не означает, что стороны согласовали восстановление газовых поставок.