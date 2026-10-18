NYT: США предлагают вернуть российский газ в Европу ради соглашения по Украине
Возобновление масштабных закупок российского трубопроводного газа европейскими странами может стать одним из ключевых элементов нового американского предложения по завершению войны в Украине. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
По данным газеты, идею продвигают представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Они обсуждали ее с украинскими и европейскими чиновниками, в том числе во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в сентябре. Американская сторона предлагает рассмотреть восстановление работы трубопроводов, по которым российский газ прежде поступал в Европу.
В качестве аргументов представители Вашингтона называют возможные доходы Украины от транзита и заинтересованность европейских потребителей в более дешевых энергоносителях. Однако, согласно публикации NYT, европейские участники переговоров восприняли предложение негативно.
Белый дом в комментарии изданию сообщил, что США совместно с Украиной и европейскими партнерами разрабатывают всеобъемлющее мирное предложение. Оно предполагает экономические стимулы как для России, так и для Украины в рамках окончательного урегулирования. При этом такое заявление само по себе не означает, что стороны согласовали восстановление газовых поставок.
Латвия отказалась от поставок российского природного газа, введя запрет на его импорт с 1 января 2023 года. Ранее он поступал в страну по газопроводу.