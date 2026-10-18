Подростки в Латвии стали агрессивнее? В полиции объяснили, что показывают цифры
Угрозы ножом, жестокие избиения сверстников и видео насилия в соцсетях - в этом году несколько происшествий с участием подростков вызвали широкий общественный резонанс в Латвии. Полиция объяснила, действительно ли молодые люди стали агрессивнее и какие меры им грозят за правонарушения.
В Государственной полиции (ГП) отмечают, что на данный момент нельзя говорить об устойчивой тенденции к увеличению общего числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними. При этом количество одних видов правонарушений растет, а других - сокращается.
По данным полиции, за последние годы увеличилась доля имущественных преступлений с участием подростков, включая кражи, грабежи и мошенничество. "Их доля выросла с 65% в 2023 году до 75,6% в 2025 году", - сообщила представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.
В то же время доля преступлений против здоровья человека, в том числе причинения телесных повреждений и угроз их нанесения, за этот период снизилась с 6,6% до 4%. Доля хулиганства среди несовершеннолетних в Латвии остается относительно небольшой - около 1%.
"Таким образом, имеющиеся статистические данные не позволяют однозначно утверждать, что насилие среди несовершеннолетних в целом становится более выраженным. Вместе с тем каждое насильственное нападение, особенно групповые нападения и преступления, в результате которых потерпевшие получают тяжелые телесные повреждения, следует оценивать серьезно независимо от общих тенденций преступности", - подчеркивает представитель полиции.