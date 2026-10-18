Погода в Латвии: в воскресенье выглянет солнце

Хотя утром небо над Латвией еще будет облачным, в течение дня облака постепенно рассеются, начиная с северо-запада, и выглянет солнце. Утром местами на востоке страны сохранится туман и дымка. Ветер продолжит дуть с северного направления - от слабого до умеренного. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до +9...+13 градусов.