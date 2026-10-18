В воскресенье в Латвии ожидается солнечная погода.
В Латвии
Сегодня 09:14
Погода в Латвии: в воскресенье выглянет солнце
В воскресенье небо прояснится и выглянет солнце, свидетельствует прогноз синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Хотя утром небо над Латвией еще будет облачным, в течение дня облака постепенно рассеются, начиная с северо-запада, и выглянет солнце. Утром местами на востоке страны сохранится туман и дымка. Ветер продолжит дуть с северного направления - от слабого до умеренного. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до +9...+13 градусов.
В Риге облака также рассеются, и погода будет преимущественно солнечной и сухой. Сохранится северный ветер, а температура воздуха повысится до +10...+12 градусов.