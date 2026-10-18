Угроза в воздушном пространстве Латвии оказалась предварительной и уже миновала - подробности
В воскресенье утром жители сразу трех латвийских краев получили сообщения об угрозе в воздушном пространстве. Национальные вооруженные силы призвали людей оставаться дома, закрыть окна и двери и соблюдать меры безопасности.
В воскресенье утром жители Баускаского, Огрского и Айзкраукльского краев получили оповещения через систему сотового вещания о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии.
На сайте 112.lv Национальные вооруженные силы информировали жителей этих краев о возможной угрозе в воздушном пространстве страны. Людей, находящихся на соответствующих территориях, призывали оставаться в помещениях, соблюдать принцип двух стен, закрыть окна и двери. Если обнаружен низколетящий, подозрительный или опасный объект, приближаться к нему нельзя - необходимо позвонить по номеру 112.
Угроза в воздушном пространстве Латвии миновала примерно через полчаса, сообщили в НВС.
Как рассказал агентству LETA мэр Огрского края Андрис Крауя, самоуправление получило информацию об угрозе в воздушном пространстве со стороны Литвы. Службы самоуправления оперативно отреагировали на тревожное сообщение и обеспечили перемещение людей, находившихся в муниципальных учреждениях, в безопасные места с соблюдением принципа двух стен, сообщил Крауя.
"До воздушного пространства Латвии ничего не долетело. Тревога была предварительной, с учетом траектории, и в итоге все получилось как учения - и хорошо, что так", - сказал Крауя.
Как сообщалось ранее, в начале лета жители Латгалии и Видземе несколько раз получали предупреждения через систему сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Кроме того, несколько дронов упали и взорвались на территории Латвии.
Предположительно, эти инциденты были связаны с приближением к воздушному пространству Латвии или залетом в него беспилотников, участвовавших в российско-украинской войне.