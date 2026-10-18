Угроза в воздушном пространстве Латвии оказалась предварительной и уже миновала - подробности

На сайте 112.lv Национальные вооруженные силы информировали жителей этих краев о возможной угрозе в воздушном пространстве страны. Людей, находящихся на соответствующих территориях, призывали оставаться в помещениях, соблюдать принцип двух стен, закрыть окна и двери. Если обнаружен низколетящий, подозрительный или опасный объект, приближаться к нему нельзя - необходимо позвонить по номеру 112.