"Люди выбирают то, что дешевле": латвийская фермерша рассказала о конкуренции с импортом

В семейном хозяйстве решения принимаются не только на основе расчетов, но и с учетом общей ответственности за результат. Сниедзе отвечает за важные решения о дальнейшем развитии фермы, планирование повседневной работы, а также своевременное выявление и устранение возможных проблем. Нужно одновременно думать о следующих этапах развития и следить за тем, чтобы ежедневные задачи выполнялись как можно эффективнее.