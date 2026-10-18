"Люди выбирают то, что дешевле": латвийская фермерша рассказала о конкуренции с импортом
Четыре теплицы по 500 квадратных метров, клубника, огурцы и помидоры - семейная ферма "Laucinieki" выросла из дела родителей. Но хозяйка признает: конкурировать с импортом и зависеть от погоды становится все сложнее.
Будущее латвийской глубинки во многом зависит от людей, которые решают остаться в сельской местности, заниматься хозяйством и продолжать дело предыдущих поколений. Семейная ферма - это не только способ обеспечить себя, но и возможность сохранить сельскую среду, передать знания детям и поддерживать тесную связь с местным сообществом. Один из таких примеров - крестьянское хозяйство Laucinieki, которым руководит Сниедзе Эниня-Жогота вместе с мужем, продолжая дело своих родителей.
Хозяйство выросло до четырех просторных теплиц, где выращивают клубнику, огурцы и помидоры. Однако главная цель осталась прежней - развивать семейное дело и пробуждать у следующего поколения интерес к сельскому хозяйству. Важную роль в развитии фермы сыграли совместный труд семьи, продуманные решения и возможности получить финансирование Евросоюза.
От родительского начинания к собственному хозяйству
История Laucinieki началась в 1993 году, когда родители Сниедзе Энини-Жоготы занялись сельским хозяйством. В 2013 году управление фермой перешло к Сниедзе и ее мужу: они решили продолжить начатое семьей и развивать хозяйство дальше.
Поначалу супруги выращивали клубнику, помидоры и огурцы на небольших площадях. Постепенно ферма расширялась, а важным поворотным моментом стала возможность привлечь финансирование в рамках проектов Европейского союза. Это позволило заменить небольшие теплицы четырьмя крупными - каждая занимает 500 квадратных метров. Кроме теплиц, в хозяйстве есть фруктовый сад и участки, где выращивают корнеплоды.
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Сниедзе подчеркивает, что решение подать заявку на европейское финансирование стало одним из важнейших этапов развития фермы. Новые теплицы позволили увеличить производство и создать лучшие условия для дальнейшего роста.
Семейное хозяйство развивалось постепенно: супруги сохранили дело предыдущего поколения, одновременно используя новые возможности. Важно не только стремление к росту, но и готовность принимать решения, которые в долгосрочной перспективе помогают сделать хозяйство более эффективным.
Взаимное доверие - основа ежедневной работы
Семейное хозяйство означает не только совместный труд, но и общую ответственность за решения, инвестиции и планы на будущее. Сниедзе Эниня-Жогота считает, что одно из главных преимуществ такого формата - взаимное доверие. Совместная работа придает результатам особую ценность, а в трудные моменты члены семьи могут рассчитывать друг на друга.
"Главные преимущества семейного хозяйства - это, безусловно, доверие. Кроме того, работа имеет большую ценность, потому что мы делаем все вместе", - говорит хозяйка.
В сельском хозяйстве повседневная жизнь тесно связана с сезонами, погодой, прогнозами урожая и ситуацией на рынке. Поэтому особенно важно уметь быстро реагировать на изменения и договариваться о дальнейших действиях.
В семейном хозяйстве решения принимаются не только на основе расчетов, но и с учетом общей ответственности за результат. Сниедзе отвечает за важные решения о дальнейшем развитии фермы, планирование повседневной работы, а также своевременное выявление и устранение возможных проблем. Нужно одновременно думать о следующих этапах развития и следить за тем, чтобы ежедневные задачи выполнялись как можно эффективнее.
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Рабочие обязанности и забота о будущем фермы здесь неразрывно связаны. В отличие от наемной работы, где обязанности часто заканчиваются вместе с рабочим днем, в собственном хозяйстве о результате приходится думать постоянно. Но при этом приносит удовлетворение понимание, что все сделанное остается в семье.
Перейдет ли ферма к следующему поколению?
Одна из важнейших проблем латвийского сельского хозяйства - смена поколений. Будущее семейных ферм во многом зависит от того, используют ли дети возможность продолжить дело родителей и дедушек с бабушками.
Важно не только обучить молодых людей практическим навыкам, но и помочь им понять, сколько труда и ответственности требуется для успешного ведения хозяйства.
"Мы стараемся привлекать сына к работе и учить его тому, как содержать хозяйство. Пытаемся сделать работу интересной, чтобы у него самого появился интерес к ферме и желание в будущем ее перенять", - рассказывает Сниедзе.
В работе участвуют и представители младшего поколения среди родственников. По мнению Сниедзе, такое вовлечение помогает молодым людям понять, сколько труда необходимо, чтобы вырастить качественную продукцию, и научиться ценить семейное хозяйство.
Разумеется, заранее невозможно предсказать, какой профессиональный путь выберут дети. Однако знакомство с сельским хозяйством с раннего возраста помогает лучше понять ценность этой работы и связанные с ней трудности.
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Хозяйка считает, что семейные фермы играют важную роль в сохранении сельских регионов. Если молодое поколение решает остаться в деревне и продолжать хозяйствовать, сохраняется не только сама ферма, но и ухоженная окружающая среда, а земля продолжает обрабатываться. Это помогает поддерживать жизнь в сельской местности и дает людям возможность строить будущее за пределами крупных городов.
Технологии помогают работать эффективнее
За последние годы сельское хозяйство существенно изменилось. Чтобы хозяйство могло развиваться и приспосабливаться к новым условиям, важно не только расширять площади выращивания, но и совершенствовать методы работы. В Laucinieki приобрели новые тракторы, а в теплицах установили системы полива, которые облегчают повседневный труд.
Семья постоянно ищет новые решения. Если на рынке появляются современные методы выращивания или технологии, супруги стараются испытать их и оценить, помогут ли они повысить производительность.
Сниедзе подчеркивает, что развитие - это непрерывный процесс. Чтобы хозяйство могло существовать и расти, недостаточно полагаться только на опыт предыдущих поколений. Необходима также готовность учиться и адаптироваться к новым требованиям.
Значение технологий в сельском хозяйстве продолжает расти: фермерам приходится одновременно заботиться о качестве урожая, организации работы и расходах. Семейным хозяйствам тоже необходимо искать решения, которые помогут сохранять конкурентоспособность, не жертвуя качеством продукции.
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Главные трудности - погода и конкуренция
Несмотря на значительные вложения труда и средств, далеко не все в Laucinieki зависит от самих хозяев. Одна из главных проблем - погодные условия.
Сниедзе рассказывает, что в один год урожай может пострадать от чрезмерной влажности и затопления, а в следующем сезоне проблемы возникают из-за засухи. Повлиять на такие обстоятельства фермеры не могут, поэтому каждый сезон требует гибкости и готовности к неожиданностям.
Еще одна серьезная трудность - конкуренция на рынке. Местным производителям приходится соперничать с импортной продукцией, цены на которую не всегда отражают реальные затраты на производство в Латвии. Небольшим хозяйствам сложно конкурировать с крупными торговцами, особенно когда покупатели выбирают товары прежде всего по цене.
"Считаю, что люди часто выбирают товар по тому, что меньше бьет по кошельку, а не по качеству", - отмечает Сниедзе.
Продукция Laucinieki поступает на латвийский рынок. Хозяйство также самостоятельно торгует на Агенскалнском рынке в Риге. Продажа продукции на месте позволяет реализовывать ее в Латвии и сохранять прямую связь с покупателями.
Отзывы потребителей помогают понять, что можно улучшить, и мотивируют пробовать новые решения, чтобы предлагать покупателям качественные продукты.
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По мнению Сниедзе, общество должно уделять больше внимания местной продукции. Если цены на импортные и выращенные в Латвии продукты были бы более сопоставимыми, местным производителям было бы легче конкурировать. Однако выбор в пользу латвийских товаров зависит и от того, насколько потребители понимают их происхождение и ценят качество.
Семейные фермы помогают сохранить латвийскую глубинку
Для семьи работа в Laucinieki означает возможность жить в сельской местности, обеспечивать себя и оставаться частью местного сообщества. Хозяйство сотрудничает и с другими фермерами, показывая, что сельский бизнес не существует в изоляции: его развитие зависит также от взаимоотношений и сотрудничества. Такие хозяйства обеспечивают не только производство продуктов питания.
"Семейные хозяйства помогают поддерживать сельские регионы и способствуют их развитию", - считает Сниедзе.
Они сохраняют сельскохозяйственные традиции, обрабатывают землю и создают условия, при которых следующие поколения могут выбирать жизнь в сельской местности. Особенно важна преемственность поколений. Когда дети продолжают дело родителей, сельские участки не забрасывают, земля остается в обработке, а в регионах продолжают жить люди.