Рига выделяет рекордные миллионы на благоустройство: теперь все зависит от голосов жителей
Жители Риги смогут сами решить, на какие изменения в столице потратить рекордные 2,8 миллиона евро. На выбор предложено 49 проектов - от благоустройства дворов и зеленых зон до новых мест для спорта и отдыха. Однако воплотить в жизнь удастся лишь часть идей, и именно голоса рижан помогут определить победителей.
Какие проекты предлагают рижане
Как и в прошлом году, инициативы разделены на три категории: инфраструктурные проекты, благоустройство внутренних дворов и социальные инновации. Предложения охватывают многие районы столицы, включая Агенскалнс, Болдераю, Чиекуркалнс, Гризинькалнс, Ильгюциемс, Иманту, Юглу, Плявниеки, Саркандаугаву, Тейку и Вецмилгравис, сообщает LSM.lv.
По словам представительницы Рижского самоуправления Синтии Плацински, большинство инициатив – 37 из 49 – связаны с развитием инфраструктуры. Еще шесть проектов предусматривают благоустройство дворов, а шесть относятся к социальным инновациям.
"Жители хотят улучшить свой район, место, где они живут. При этом некоторым не хватает социальных мероприятий и интерактивных событий", – пояснила Плацинска.
На что выделят 2,8 миллиона евро
На один инфраструктурный проект или благоустройство двора самоуправление готово выделить до 250 тысяч евро. Максимальное финансирование одного проекта социальных инноваций составляет 50 тысяч евро.
В прошлом году общий бюджет конкурса был более чем на полмиллиона евро меньше, что позволило выбрать 11 проектов. В этом году планируется реализовать 12 инициатив: десять инфраструктурных, одну по благоустройству двора и одну в сфере социальных инноваций.
По данным самоуправления, с момента запуска программы уже завершены 40 проектов, еще 24 находятся на разных стадиях реализации. В ближайшее время ожидается завершение новых проектов в Болдерае и Гризинькалнсе.
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Руководитель Рижского альянса районов Марис Янсонс положительно оценивает развитие программы. По его словам, важно, что жители получают возможность самостоятельно определять приоритеты благоустройства, а также что в программе появились дополнительные возможности для школьников.
Когда и как можно проголосовать
Голосование за 49 проектов пройдет с 1 по 30 ноября 2026 года на платформе geolatvija.lv. Каждый житель сможет проголосовать один раз, при этом количество проектов, которые можно поддержать, не ограничено.