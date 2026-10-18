Рига выделяет рекордные миллионы на благоустройство: теперь все зависит от голосов жителей

В прошлом году общий бюджет конкурса был более чем на полмиллиона евро меньше, что позволило выбрать 11 проектов. В этом году планируется реализовать 12 инициатив: десять инфраструктурных, одну по благоустройству двора и одну в сфере социальных инноваций.