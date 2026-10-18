Что скрывает Домская площадь? Во время ремонта в Риге обнаружили следы жизни средневековых горожан
Во время ремонта теплотрасс на Домской площади в Риге археологи обнаружили ранее нетронутый культурный слой с предметами повседневной жизни горожан, возраст которых достигает 500 лет. Находки позволяют больше узнать о жизни средневековой Риги, однако подобные открытия могут осложнять строительные работы в историческом центре города, сообщает Латвийское радио.
Находки возрастом 500 лет
При реконструкции трубопроводов, которым более полувека, строители вскрыли небольшой участок культурного слоя, ранее не затронутый раскопками. Хотя Домская площадь неоднократно исследовалась археологами, здесь продолжают находить новые свидетельства прошлого.
По словам археолога, доктора исторических наук Артурса Томсонса, большинство обнаруженных предметов относится к XVI-XVII векам. Среди находок – многочисленные отходы обработки железа, свидетельствующие об активном развитии ремесел в средневековой Риге. Также найдены кости животных со следами распила, которые использовались для изготовления предметов быта, сообщает LSM.lv.
Особый интерес представляют фрагменты старинной посуды, в том числе глиняного котла на трех ножках с желтой глазурью, а также импортных кувшинов и кружек из немецких земель. Археолог отметил, что раскопки проводились неподалеку от первой улицы Калeю, которая сегодня называется Розена.
Почему находки могут задерживать ремонт
По словам Томсонса, вся территория Старой Риги представляет собой большой археологический памятник, поэтому даже в ранее исследованных местах необходим надзор специалистов.
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Неожиданные открытия способны задержать строительство, однако при ремонте теплотрасс на Домской площади возможные сложности предусмотрели еще на этапе проектирования. Как сообщил член правления Rīgas siltums Рейнис Каспарсонс, работы идут по графику.
При этом препятствием для строителей становятся не только исторические находки. Представитель Рижской думы Кристине Криста Витола рассказала, что во время земляных работ нередко обнаруживают не обозначенные на картах водопроводные, газовые и другие коммуникации. Иногда даже приходится выяснять, кому они принадлежат. Подобная ситуация возникла, например, при реконструкции остановки на улице Бруниниеку.
Все археологические предметы, найденные на Домской площади, передадут в коллекцию Музея истории Риги и мореходства.