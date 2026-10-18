Что скрывает Домская площадь? Во время ремонта в Риге обнаружили следы жизни средневековых горожан

При этом препятствием для строителей становятся не только исторические находки. Представитель Рижской думы Кристине Криста Витола рассказала, что во время земляных работ нередко обнаруживают не обозначенные на картах водопроводные, газовые и другие коммуникации. Иногда даже приходится выяснять, кому они принадлежат. Подобная ситуация возникла, например, при реконструкции остановки на улице Бруниниеку.