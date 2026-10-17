Некоторым пенсионерам могут остановить выплаты с 1 января: VSAA объясняет, что нужно сделать до 15 декабря

Подтверждение того, что человек жив, не требуется от получателей латвийской пенсии, проживающих в Литве, Эстонии и Австралии: соответствующие учреждения обмениваются необходимыми сведениями в электронном виде. Это требование также не распространяется на жителей России, Беларуси и Украины, если пенсия выплачивается через компетентные учреждения этих стран.