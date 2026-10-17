Некоторым пенсионерам могут остановить выплаты с 1 января: VSAA объясняет, что нужно сделать до 15 декабря
Пенсионеры, проживающие за границей и получающие латвийскую пенсию, а также некоторые жители Латвии, которым пенсия или пособие перечисляются на счета в иностранных банках, должны до 15 декабря подать заявление о продолжении выплат в 2027 году. Об этом сообщает Государственное агентство социального страхования (VSAA).
Это требование предусмотрено правилами Кабинета министров о порядке выплаты государственных пенсий, назначенных в Латвии, лицам, выехавшим на постоянное место жительства за границу.
Обязанность не распространяется на пенсионеров, проживающих в Латвии и получающих пенсию на счет, открытый в латвийском платежном учреждении. Однако жителям Латвии, получающим назначенную VSAA пенсию или пособие на счет в платежном учреждении страны Евросоюза, Европейской экономической зоны, Швейцарии или Великобритании, также необходимо подать заявление.
Формы заявлений доступны на сайте VSAA.
Заявления принимаются с 1 октября по 15 декабря. Если агентство не получит документ в установленный срок, выплату соответствующей пенсии или пособия приостановят с 1 января 2027 года.
Подать заявление можно через официальный электронный адрес, отправив документ с защищенной электронной подписью на электронную почту pasts@vsaa.gov.lv, лично в любом центре обслуживания клиентов VSAA, по почте или через уполномоченного представителя. Бланки размещены на сайте агентства в разделе Citi iesniegumi (Другие заявления).
При отправке заявления по почте или подаче через уполномоченного представителя необходимо приложить нотариально заверенное подтверждение того, что получатель пенсии жив. Документ должен быть выдан не ранее чем за месяц до отправки заявления или его подачи в VSAA.
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Подтверждение того, что человек жив, не требуется от получателей латвийской пенсии, проживающих в Литве, Эстонии и Австралии: соответствующие учреждения обмениваются необходимыми сведениями в электронном виде. Это требование также не распространяется на жителей России, Беларуси и Украины, если пенсия выплачивается через компетентные учреждения этих стран.
Жители стран Евросоюза и Европейской экономической зоны могут обратиться в компетентное пенсионное ведомство по месту жительства, чтобы узнать, как подтвердить факт того, что они живы. Проживающие в Канаде и на Гернси могут отправить заявление о продолжении выплаты латвийской пенсии с подтверждением компетентного учреждения, используя форму на сайте VSAA.
Для продолжения выплаты пенсии по потере кормильца требуется нотариальное подтверждение того, что живы и получатель пенсии, и иждивенец, которому она назначена. Например, родитель должен предоставить подтверждение как о себе, так и о ребенке.
Если иждивенцу исполнилось 18 лет и начиная с 1 октября он направляет действующую справку об обучении для подтверждения права на дальнейшее получение пенсии, дополнительное нотариальное подтверждение может не потребоваться.
В некоторых странах нотариальные действия могут выполнять и другие юридические лица или учреждения. Поэтому VSAA будет отдельно оценивать представленные документы и содержащиеся в них сведения, подтверждающие, что человек жив.