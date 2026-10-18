Валкский край шагнул навстречу людям: у него появился новый канал связи с населением
Фото: Shutterstock
Американская соцсеть поможет наладить коммуникацию в Валкском крае.
В Латвии

Валкский край шагнул навстречу людям: у него появился новый канал связи с населением

Отдел новостей

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Самоуправление Валкского края создало новый информационный канал в WhatsApp, чтобы жители могли быстро и удобно получать важнейшие сообщения и оперативную информацию.

В канале обещают публиковать информацию о:

  • перебоях в водо- и электроснабжении;
  • опасных погодных условиях;
  • чрезвычайных ситуациях в Валкском крае;
  • других событиях и вопросах, важных для жителей.

Присоединяться к каналу можно здесь: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Нажмите "Подписаться", чтобы получать актуальные уведомления прямо на свой телефон. Потом можно будет найти этот канал в приложении WhatsApp в разделе "Обновления" → "Каналы".

Самоуправление призывает также подписываться на канал и делиться этой информацией, чтобы она достигла как можно большего числа жителей края.

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