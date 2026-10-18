Американская соцсеть поможет наладить коммуникацию в Валкском крае.
В Латвии
Сегодня 23:35
Валкский край шагнул навстречу людям: у него появился новый канал связи с населением
Самоуправление Валкского края создало новый информационный канал в WhatsApp, чтобы жители могли быстро и удобно получать важнейшие сообщения и оперативную информацию.
В канале обещают публиковать информацию о:
- перебоях в водо- и электроснабжении;
- опасных погодных условиях;
- чрезвычайных ситуациях в Валкском крае;
- других событиях и вопросах, важных для жителей.
Нажмите "Подписаться", чтобы получать актуальные уведомления прямо на свой телефон. Потом можно будет найти этот канал в приложении WhatsApp в разделе "Обновления" → "Каналы".
Самоуправление призывает также подписываться на канал и делиться этой информацией, чтобы она достигла как можно большего числа жителей края.