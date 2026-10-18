В Латвии
Сегодня 21:20
В Лиелварде автоводителей отправляют в объезд: на ремонт закрывают железнодорожный переезд
Водителям, которые ежедневно проезжают через Лиелварде, на следующей неделе придется считаться с серьезными изменениями и запастись терпением.
Предприятие Latvijas dzelzceļš информирует, что в связи с плановыми ремонтными работами с 18 октября с 16:00 до 24 октября до 12:00 железнодорожный переезд будет закрыт для автомобильного движения, а 26, 27 и 28 октября с 09:00 до 20:00 переезд будет частично открыт — движение организуют по одной полосе.
Движение пешеходов и велосипедистов во время работ ограничено не будет, однако людей призывают быть внимательными и пересекать переезд с осторожностью.
Ближайшие переезды для объезда на автодороге A6 Рига—Даугавпилс: железнодорожный переезд на улице Ледманес в Лиелварде и железнодорожный переезд в Кегумсе.