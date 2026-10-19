В Лудзенском крае у жителей появилась новая возможность подавать жалобы и предложения
Фото: Shutterstock
Жители края смогут проще указывать на кое-где имеющиеся недостатки.
В Латвии

В Лудзенском крае у жителей появилась новая возможность подавать жалобы и предложения

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Самоуправление Лудзенского края приглашает жителей воспользоваться новым интерактивным приложением «Сообщения о проблемах инфраструктуры и предложениях самоуправления Лудзенского края».

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Приложение создано для того, чтобы жителям было удобно информировать самоуправление о существенных или длительно наблюдаемых проблемах в муниципальной инфраструктуре, а также подавать предложения по улучшению окружающей среды и инфраструктуры.

О чем можно сообщить?

  • Инфраструктура улиц и дорог, освещение – значительные повреждения проезжей части или тротуара, неработающие уличные фонари, поврежденные крышки колодцев и другие инфраструктурные объекты.
  • Объекты среды и благоустройство – сломанные скамейки, урны, элементы детских площадок, поваленные деревья, разбросанный мусор и иные ситуации, требующие решения со стороны самоуправления.

Власти края просят сообщать о ситуациях, в которых необходима вовлеченность самоуправления, а не о каждой незначительной или кратковременной неисправности инфраструктуры. Специалисты самоуправления ежедневно осуществляют осмотр территорий и работы по их содержанию, поэтому приложение особенно полезно в случаях, когда проблема существенная, повторяется или, возможно, еще не известна самоуправлению.

Как подать сообщение?

1. Откройте приложение и выберите кнопку «Заполнить анкету сообщения».

2. Укажите местоположение проблемы, воспользовавшись службой определения местоположения устройства или выбрав место на карте.

3. Выберите тип проблемы и кратко опишите наблюдаемую ситуацию.

4. Приложите фотографию (если возможно) — это поможет специалистам самоуправления быстрее оценить ситуацию и определить необходимые действия.

Следите за продвижением сообщений

Выбрав кнопку Просмотреть карту сообщений, вы можете ознакомиться с поданными сообщениями и отслеживать их продвижение (каждому статусу на карте соответствует свой цвет):

  • Решено — проблема устранена или вопрос решен;
  • На рассмотрении — сообщение получено и оценивается либо находится в процессе решения;
  • Проблема/предложение принято — планируется к реализации в будущем по мере возможностей: самоуправление оценило сообщение, однако воплощение решения запланировано позднее с учетом доступных ресурсов и приоритетов работ;
  • Отклонено — по итогам оценки сообщение не принято к дальнейшему рассмотрению.

Защита персональных данных

Подавая сообщение, пользователь соглашается на обработку персональных данных в соответствии с политикой защиты персональных данных самоуправления края Лудза. Персональные данные заявителя и его контактная информация на публичной карте сообщений не отображаются и видны только специалистам самоуправления, вовлеченным в рассмотрение сообщения.

Важно знать!

  • Приложение предназначено для сообщений об инфраструктуре и вопросах, связанных с ее содержанием, которые относятся к компетенции самоуправления края Лудза.
  • В случае непосредственной угрозы — если замечена ситуация, которая может создать немедленную опасность для безопасности людей, дорожного движения, имущества или окружающей среды и требует срочных действий, просим не ждать рассмотрения сообщения в приложении, а воспользоваться привычными каналами связи и обратиться в соответствующие службы.
  • Если сообщение касается инфраструктуры, не находящейся в собственности или управлении самоуправления, возможности самоуправления решить конкретный вопрос могут быть ограничены.

Новая карта сообщений доступна на главной странице сайта самоуправления — в блоке меню «Актуально» (Сообщения о проблемах и предложениях в крае Лудза). Ее также можно найти в разделе сайта «Актуальности», подразделе «Участие общества».

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