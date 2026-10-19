В Лудзенском крае у жителей появилась новая возможность подавать жалобы и предложения

Власти края просят сообщать о ситуациях, в которых необходима вовлеченность самоуправления, а не о каждой незначительной или кратковременной неисправности инфраструктуры. Специалисты самоуправления ежедневно осуществляют осмотр территорий и работы по их содержанию, поэтому приложение особенно полезно в случаях, когда проблема существенная, повторяется или, возможно, еще не известна самоуправлению.