В Лудзенском крае у жителей появилась новая возможность подавать жалобы и предложения
Самоуправление Лудзенского края приглашает жителей воспользоваться новым интерактивным приложением «Сообщения о проблемах инфраструктуры и предложениях самоуправления Лудзенского края».
Приложение создано для того, чтобы жителям было удобно информировать самоуправление о существенных или длительно наблюдаемых проблемах в муниципальной инфраструктуре, а также подавать предложения по улучшению окружающей среды и инфраструктуры.
О чем можно сообщить?
- Инфраструктура улиц и дорог, освещение – значительные повреждения проезжей части или тротуара, неработающие уличные фонари, поврежденные крышки колодцев и другие инфраструктурные объекты.
- Объекты среды и благоустройство – сломанные скамейки, урны, элементы детских площадок, поваленные деревья, разбросанный мусор и иные ситуации, требующие решения со стороны самоуправления.
Власти края просят сообщать о ситуациях, в которых необходима вовлеченность самоуправления, а не о каждой незначительной или кратковременной неисправности инфраструктуры. Специалисты самоуправления ежедневно осуществляют осмотр территорий и работы по их содержанию, поэтому приложение особенно полезно в случаях, когда проблема существенная, повторяется или, возможно, еще не известна самоуправлению.
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Как подать сообщение?
1. Откройте приложение и выберите кнопку «Заполнить анкету сообщения».
2. Укажите местоположение проблемы, воспользовавшись службой определения местоположения устройства или выбрав место на карте.
3. Выберите тип проблемы и кратко опишите наблюдаемую ситуацию.
4. Приложите фотографию (если возможно) — это поможет специалистам самоуправления быстрее оценить ситуацию и определить необходимые действия.
Следите за продвижением сообщений
Выбрав кнопку Просмотреть карту сообщений, вы можете ознакомиться с поданными сообщениями и отслеживать их продвижение (каждому статусу на карте соответствует свой цвет):
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- Решено — проблема устранена или вопрос решен;
- На рассмотрении — сообщение получено и оценивается либо находится в процессе решения;
- Проблема/предложение принято — планируется к реализации в будущем по мере возможностей: самоуправление оценило сообщение, однако воплощение решения запланировано позднее с учетом доступных ресурсов и приоритетов работ;
- Отклонено — по итогам оценки сообщение не принято к дальнейшему рассмотрению.
Защита персональных данных
Подавая сообщение, пользователь соглашается на обработку персональных данных в соответствии с политикой защиты персональных данных самоуправления края Лудза. Персональные данные заявителя и его контактная информация на публичной карте сообщений не отображаются и видны только специалистам самоуправления, вовлеченным в рассмотрение сообщения.
Важно знать!
- Приложение предназначено для сообщений об инфраструктуре и вопросах, связанных с ее содержанием, которые относятся к компетенции самоуправления края Лудза.
- В случае непосредственной угрозы — если замечена ситуация, которая может создать немедленную опасность для безопасности людей, дорожного движения, имущества или окружающей среды и требует срочных действий, просим не ждать рассмотрения сообщения в приложении, а воспользоваться привычными каналами связи и обратиться в соответствующие службы.
- Если сообщение касается инфраструктуры, не находящейся в собственности или управлении самоуправления, возможности самоуправления решить конкретный вопрос могут быть ограничены.
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Новая карта сообщений доступна на главной странице сайта самоуправления — в блоке меню «Актуально» (Сообщения о проблемах и предложениях в крае Лудза). Ее также можно найти в разделе сайта «Актуальности», подразделе «Участие общества».