Практически каждый четвертый житель Латвии официально признан бедным

Такие территории преимущественно расположены на юге и востоке Евросоюза, а также в его отдаленных регионах. В эту группу вошли пять регионов Испании, по четыре региона Болгарии, Греции и Италии, три заморских региона Франции и два региона Румынии. Высокие показатели отмечены также в столичном регионе Брюсселя и немецком Бремене.