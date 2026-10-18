Практически каждый четвертый житель Латвии официально признан бедным
В Латвии в 2025 году риску бедности или социальной изоляции были подвержены 24,7% жителей – фактически каждый четвертый. Это на 3,8 процентного пункта выше среднего показателя Европейского союза, который составил 20,9%.
Согласно данным Eurostat, в целом по ЕС с таким риском сталкивались 92,7 миллиона человек. Латвийский показатель свидетельствует о том, что проблема в стране распространена заметно шире, чем в среднем по Евросоюзу.
Значительные различия между регионами
В 24 из 243 регионов ЕС статистического уровня NUTS 2, по которым доступна информация, риску бедности или социальной изоляции подвергались не менее 31,5% населения.
Такие территории преимущественно расположены на юге и востоке Евросоюза, а также в его отдаленных регионах. В эту группу вошли пять регионов Испании, по четыре региона Болгарии, Греции и Италии, три заморских региона Франции и два региона Румынии. Высокие показатели отмечены также в столичном регионе Брюсселя и немецком Бремене.
Латвия с показателем 24,7% находится ниже этого порога, однако ей далеко даже до среднего уровня ЕС.
Где риск наиболее высок
Самая высокая доля жителей, подверженных риску бедности или социальной изоляции, зафиксирована во Французской Гвиане – 54,8%. Далее следуют итальянские Калабрия и Сицилия с показателями 45,3% и 44% соответственно.
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В испанском автономном городе Мелилья показатель составил 43,7%, а во французском заморском регионе Реюньон – 42,3%. Во всех пяти случаях он более чем вдвое превышал средний уровень Евросоюза.
Столицы Восточной Европы не бедствуют
На другом конце распределения оказались 24 региона, где риску бедности или социальной изоляции подвергались менее 13% жителей. Среди них – пять столичных регионов восточноевропейских стран: Братиславский край, Варшавский столичный регион, Прага, Будапешт и Загреб.
В эту группу также вошли шесть регионов северной Италии, еще четыре региона Чехии, четыре региона северной Бельгии, еще по два региона Венгрии и Польши и один регион Австрии.