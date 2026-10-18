В европейских странах на дорогах появилась новая разметка - желтые круги. Что должны делать водители?

Впрочем, сама идея появилась не вчера. В австрийском Граце еще в 2021 году большие желтые круги использовали при переустройстве одной из улиц. Их расположение визуально придавало проезжей части извилистую форму. Одновременно на улице появились растения и места для отдыха.