В европейских странах на дорогах появилась новая разметка - желтые круги. Что должны делать водители?
Яркие круги на асфальте могут заставить водителя сбавить скорость. На этот эффект рассчитывают в некоторых городах Германии и Австрии, где необычные рисунки стали частью проектов по повышению безопасности улиц.
В австрийском Филлахе желтые круги по замыслу городских властей привлекают внимание и вместе с ограничительными столбиками визуально сужают проезжую часть. Водителей таким образом хотят побудить ехать медленнее, а транзитный транспорт – выбирать другие маршруты. Главная цель – сделать улицу безопаснее для пешеходов и велосипедистов.
Похожий подход используют в Дюссельдорфе. Там желтые круги дополнили скамейками, озеленением и контейнерами с растениями. Муниципалитет объясняет: изменить восприятие улицы и успокоить движение можно без дорогостоящей капитальной перестройки.
Впрочем, сама идея появилась не вчера. В австрийском Граце еще в 2021 году большие желтые круги использовали при переустройстве одной из улиц. Их расположение визуально придавало проезжей части извилистую форму. Одновременно на улице появились растения и места для отдыха.
Необычное оформление нравится не всем. В Филлахе критики поставили под сомнение пользу цветных точек и выразили опасения, что сужение дороги столбиками затруднит проезд сельскохозяйственной техники. Представитель городской власти ответил, что проект предусматривает возможность проезда всех допущенных к движению транспортных средств, включая тракторы и машины экстренных служб.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что большинство латвийских автоводителей признались в агрессивной езде.