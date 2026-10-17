Синоптики сообщили хорошие новости: в Латвию возвращается более приятная осенняя погода
После дождливых и пасмурных выходных погода в Латвии готовит приятный сюрприз. Уже в начале следующей недели в страну придет антициклон, который принесет больше солнца и сухую погоду.
В ночь на воскресенье в отдельных районах Латвии, преимущественно в центральной части страны, ожидаются кратковременные дожди и морось.
Будет дуть слабый или умеренный ветер северных направлений. Во многих районах на востоке страны образуется туман, который ухудшит видимость на дорогах.
Минимальная температура воздуха составит +3…+8 градусов, на побережье будет примерно на градус теплее.
В Риге ночь также будет облачной, временами ожидаются небольшой дождь и морось. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, температура воздуха опустится до +7…+9 градусов.
В начале следующей недели к территории Латвии приблизится центр антициклона, благодаря чему погода станет более приятной, сухой и солнечной.
Днем воздух будет прогреваться до +7…+12 градусов, однако по ночам местами по-прежнему ожидаются небольшие заморозки.