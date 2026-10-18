Жителям Огре на европейские деньги сделают шикарный подарок
Железнодорожная инфраструктура на участке от Рижского Центрального вокзала до Огре будет модернизирована в рамках масштабного проекта, финансируемого из фондов Европейского союза.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, проект предусматривает новый железнодорожный маршрут до аэропорта Риги. Общий объем финансирования составляет 264,18 млн евро, а завершение работ планируется к концу 2029 года.
Наибольшее внимание общественности приковано к новому железнодорожному соединению между аэропортом Риги и центром города. Для жителей Огрского края не менее значима и другая часть проекта: модернизация существующей железнодорожной линии на участке от Рижского центрального вокзала до Огре в направлении Айзкраукле.
Что изменится в направлении Огре
Цель проекта — модернизировать существующую электрифицированную сеть железных дорог и расширить зону электрификации. Это также повысит безопасность пассажирских и поездных перевозок, улучшит качество обслуживания пассажиров и их комфорт. Для Огрского края это означает более современную инфраструктуру на одном из самых загруженных пригородных направлений, которым ежедневно пользуются многие жители края, добираясь на работу или учебу в столицу.
По данным LDz, модернизированная инфраструктура улучшит доступность общественного транспорта, и больше пассажиров смогут ежедневно выбирать поезд. Ожидается, что проект будет способствовать мобильности на рынке труда и повышению региональной связанности. Он также поможет снизить выбросы от автомобильного транспорта и риски дорожно-транспортных происшествий.
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Проект внесет вклад и в развитие устойчивой оборонной инфраструктуры и военной мобильности. Это относится к железнодорожному участку от аэропорта через Рижский центральный вокзал до Огре.
В аэропорт — на поезде
Проектом предусмотрено строительство новой линии колеи 1520 мм от станции Rail Baltica в аэропорту Риги до станции Иманта. Также будет модернизирован участок Иманта — Рижский центральный вокзал. Между аэропортом и центром города в обоих направлениях будет курсировать челночный поезд. На первом этапе соединение будет интегрировано в существующую сеть колеи 1520 мм, а в дальнейшем планируется связать его с основной линией Rail Baltica.
Для пассажиров со стороны Огре это означает, что поезд станет реальной альтернативой автомобилю или автобусу при поездке в аэропорт. Поездка будет с пересадкой на Рижском центральном вокзале.