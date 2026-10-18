Жителям Огре на европейские деньги сделают шикарный подарок

Проектом предусмотрено строительство новой линии колеи 1520 мм от станции Rail Baltica в аэропорту Риги до станции Иманта. Также будет модернизирован участок Иманта — Рижский центральный вокзал. Между аэропортом и центром города в обоих направлениях будет курсировать челночный поезд. На первом этапе соединение будет интегрировано в существующую сеть колеи 1520 мм, а в дальнейшем планируется связать его с основной линией Rail Baltica.