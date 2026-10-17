Министерство обороны предлагает призывать на мобилизационные учения и земессаргов
Фото: LETA
Учений много не бывает.
В Латвии

Министерство обороны предлагает призывать на мобилизационные учения и земессаргов

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Министерство обороны подготовило поправки к правилам, предусматривающие призыв на мобилизационные учения также земессаргов.

Проект нормативного акта предусматривает, что земессаргов и военнослужащих резерва будут информировать об участии в проверках боевой готовности за 72 часа до их начала.

В свою очередь, работодателей обяжут освобождать земессаргов от работы для участия в этих учениях не позднее чем за 24 часа до указанного в полученной повестке времени прибытия к месту проведения учений, сохраняя за ними рабочее место.

Также работодателей обяжут до начала учений выдавать земессаргам справку о размере заработной платы, установленной трудовым договором, если им назначена повременная оплата труда, или справку о среднем заработке за последние шесть месяцев, если им назначена сдельная оплата труда.

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