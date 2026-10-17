Токсичный дым накрыл сразу несколько стран Азии: власти объявили высший уровень тревоги
Токсичный дым от масштабных пожаров в Индонезии уже несколько месяцев отравляет воздух в странах Юго-Восточной Азии, вынуждая власти закрывать школы и ограничивать пребывание людей на улице. Из-за ухудшения ситуации региональная метеорологическая служба объявила высший уровень тревоги, предупреждая об опасности дальнейшего распространения плотного смога.
Продолжительный период задымления серьезно нарушил повседневную жизнь в Индонезии, Малайзии, Сингапуре и Восточном Тиморе. В регионе растет число заболеваний дыхательных путей, закрываются учебные заведения и вводятся ограничения на мероприятия под открытым небом.
Специализированный метеорологический центр Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), объединяющей 11 стран, сообщил о введении третьего, самого высокого уровня предупреждения для южной части региона.
Этот уровень тревоги объявляется, когда существует высокий риск образования сильного трансграничного смога. Основанием служит появление обширных зон умеренно плотного или густого дыма, сохраняющихся не менее двух дней подряд. Согласно данным центра, в этом году предупреждение третьего уровня объявлялось уже дважды.
В субботу власти Индонезии сообщили о необычных мерах по борьбе с задымлением в одном из крупнейших аэропортов провинции Южная Суматра. Для рассеивания дыма там начали использовать сухой лед.
По информации Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, с самолета было распылено 2,4 тонны сухого льда.
"Дым не только снижает видимость и нарушает авиасообщение, но и влияет на здоровье населения", - предупредили в ведомстве.
Тем временем Сингапур заявил, что направит официальные предупреждения семи индонезийским компаниям, которых власти считают ответственными за возникновение пожаров.
Речь идет преимущественно о поставщиках древесины и сырья для целлюлозной промышленности, работающих на острове Суматра. Проблема трансграничного загрязнения воздуха приобрела региональный масштаб и теперь будет обсуждаться на дипломатическом уровне.
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Как сообщил в пятницу представитель Министерства иностранных дел Филиппин по вопросам ASEAN Доминик Ксавьер Империал, ситуация с задымлением войдет в повестку предстоящих встреч в преддверии саммита ASEAN, который состоится в ноябре в Маниле.