Токсичный дым накрыл сразу несколько стран Азии: власти объявили высший уровень тревоги

Этот уровень тревоги объявляется, когда существует высокий риск образования сильного трансграничного смога. Основанием служит появление обширных зон умеренно плотного или густого дыма, сохраняющихся не менее двух дней подряд. Согласно данным центра, в этом году предупреждение третьего уровня объявлялось уже дважды.