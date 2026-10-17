В Латвии женщины управляют более чем пятой частью сельхозугодий
В Латвии под управлением женщин находится 22,5% используемых сельскохозяйственных угодий – заметно больше, чем в среднем по Европейскому союзу.
Этот показатель отражает долю сельскохозяйственных площадей в хозяйствах, которыми руководят женщины. Речь идет именно об управлении хозяйствами, а не о доле женщин среди всех работников сельского хозяйства или собственников земли.
По данным Eurostat, женщины чаще руководят относительно небольшими хозяйствами. При этом смена поколений может постепенно расширять их участие в управлении более крупными хозяйствами, в большей степени ориентированными на коммерческое производство.
Латвия выше среднего уровня ЕС
Среди 241 региона ЕС статистического уровня NUTS 2, по которым имеются данные, в 134 доля сельхозугодий под управлением женщин была ниже среднего уровня Евросоюза. Это 55,6% охваченных статистикой регионов.
Самый высокий показатель зафиксирован в австрийской Верхней Австрии – 42,5%. Здесь женщины руководили хозяйствами, использующими около 211 600 гектаров сельскохозяйственных земель. Самый низкий показатель отмечен в нидерландской Фрисландии – 2,7%, или около 6000 гектаров.
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Латвийские 22,5% превышают средний уровень ЕС, однако остаются ниже порога группы регионов с наиболее высокими показателями: в 25 регионах женщины управляли хозяйствами, на которые приходилось не менее 28,5% используемых сельхозугодий.
Где женщины управляют большей долей земель
Из этих 25 регионов 11 находились в Италии, причем самый высокий показатель в стране был у Молизе. Еще по четыре региона приходились на Грецию и Австрию, где лидировали соответственно Северные Эгейские острова и Верхняя Австрия. Три региона находились в Испании, где наибольшая доля отмечена в Астурии.
На противоположном конце распределения оказались 12 регионов, в которых под управлением женщин находилось менее 5% сельскохозяйственных угодий. В эту группу вошли десять из двенадцати регионов Нидерландов, Аландские острова в Финляндии с показателем 3,6% и Южная Дания – 4,9%.
Роль женщин в сельском хозяйстве
ООН объявила 2026 год Международным годом женщины-фермера. Инициатива призвана подчеркнуть важную роль женщин на всех этапах продовольственной цепочки – от производства до поступления продуктов к потребителю, повысить осведомленность об их вкладе и содействовать сокращению гендерного неравенства и улучшению условий их жизни.
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