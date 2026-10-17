В Латвии женщины управляют более чем пятой частью сельхозугодий

Из этих 25 регионов 11 находились в Италии, причем самый высокий показатель в стране был у Молизе. Еще по четыре региона приходились на Грецию и Австрию, где лидировали соответственно Северные Эгейские острова и Верхняя Австрия. Три региона находились в Испании, где наибольшая доля отмечена в Астурии.