Делегация Латвии покинула зал заседаний МВФ, когда министр РФ начал речь на русском языке

Ранее Германия предостерегла от попыток вернуть Россию на международную арену после того, как Силуанов принял участие во встрече министров финансов и глав центральных банков G20. Однако заместитель министра финансов США Эрин Браун заявила Reuters, что Вашингтон, который сейчас председательствует в G20, поддерживает участие России, несмотря на обеспокоенность европейских стран. "Мы считаем, что для разрешения кризиса крайне важно вести открытый диалог и открытое обсуждение, - сказала она. - Невозможно урегулировать конфликт, если никто друг с другом не разговаривает".