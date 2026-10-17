Делегация Латвии покинула зал заседаний МВФ, когда министр РФ начал речь на русском языке
Многие делегаты руководящего комитета Международного валютного фонда покинули заседание, когда министр финансов России Антон Силуанов обратился к участникам на русском языке. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
Вторжение России в Украину в феврале 2022 года вызвало глубокие разногласия в Международном валютно-финансовом комитете, из-за которых в последующие годы он не мог согласовать совместные заявления. Серьезные разногласия вновь проявились на ежегодных заседаниях МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.
"Многие делегации вышли, в том числе представители стран Европейского союза", - сообщил Reuters один из источников.
Другой чиновник, присутствовавший на заседании, рассказал, что почти дюжина делегатов покинула зал, когда российский представитель начал выступление.
По словам чиновника, среди вышедших были делегаты Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Литвы, Латвии и Эстонии.
"Война в Украине имеет для нас в Европе экзистенциальное значение, - заявил один из европейских дипломатов. - Мы не можем нормализовать отношения с Россией".
Ранее Германия предостерегла от попыток вернуть Россию на международную арену после того, как Силуанов принял участие во встрече министров финансов и глав центральных банков G20. Однако заместитель министра финансов США Эрин Браун заявила Reuters, что Вашингтон, который сейчас председательствует в G20, поддерживает участие России, несмотря на обеспокоенность европейских стран. "Мы считаем, что для разрешения кризиса крайне важно вести открытый диалог и открытое обсуждение, - сказала она. - Невозможно урегулировать конфликт, если никто друг с другом не разговаривает".